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Makine Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Makine Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

29.03.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin bölüm araştırmaları yaparken en çok araştırdıkları bölümler genellikle mühendislik bölümleridir. Birçok farklı mühendislik bölümü olduğundan dolayı öğrencilerin ilgi alanı olan mühendislik fakülteleri arasında yer alan Makine Mühendisliği bölümü de iş imkanları arasında yüksek olduğundan dolayı pek çok kişi tarafından araştırılır.

Makine Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Makine Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Mühendislik alanında en çok bilinen alan olan Makine Mühendisliği pek çok öğrencinin duyduğu bölümlerden biridir. Bununla birlikte araştırılan ve merak edilen konular arasında iş imkanları, makine mühendisinin ne iş yaptığı ve devlette ve kamuda çalışma olanakları araştırılır. Sınava hazırlanan öğrenciler bölüm araştırırken genellikle iş imkanlarını da göz önünde bulundurur. Tercihlerini ona göre yapan öğrenciler iş olanağına göre bölüm seçmeyi tercih ederler.

Makine Mühendisliği Bölümü nedir?

Makine Mühendisliği bölümü mühendislik disiplinleri arasında bulunan en eski ve en geniş bölümlerden biridir. Mekanik sistemler tasarlamak, analiz etmek, üretim ve bakımını yapmak için mühendislik fiziği ve matematik ilkelerini malzeme bilimi ile birleştiren bir mühendislik alanı olan Makine Mühendisliği hayatımızı kolaylaştıran birçok nesnenin üretilmesini sağlar. Makine Mühendisliği bölümü, mekanik, elektrik, malzeme bilimi, dinamik, yapısal analiz gibi belli başlı alanların anlaşılmasını gerektiren bir bölümdür. Bunların yanı sıra Makine Mühendisliği bölümünde üretim tesislerini, endüstriyel ekipman makinelerini ve ısıtma soğutma sistemlerini tasarlayıp analiz edebilmek için bilgisayar destekli tasarımlar üretirler.

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Makine Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Makine Mühendisliği çok geniş bir alanı kapsayan mühendislikler arasında yer alır. Makine Mühendisliği kısaca, makinelerin tasarımını, üretimini ve çalışmasını içeren mühendislik dalı olarak adlandırılabilir. Makine Mühendisliği bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin araştırdığı konulardan biri Makine Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl olduğu konusudur. Bu bölüm üniversitelerin Mühendislik Fakültesi kapsamında eğitim veren ve 4 yıllık bir lisans programından oluşur. Sayısal puana göre tercih edilebilen bölümde öğrenciler 8 yarıyıl dönem boyunca eğitim görürler. Makine Mühendisliği bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Mukavemet
  • Termodinamik
  • İmalat İşlemleri
  • Elektrik ve Elektroniğin Temelleri
  • Teknik Resim
  • Ölçme ve Kontrol
  • Bilgisayar Destekli Çizim
  • Statik
  • İçten Yanmalı Motorlar
  • Akışkanlar Mekaniği
  • İmal Usulleri
  • Motor Elemanları
  • Alternatif Enerji Kaynakları
  • İmalatta PLC Kullanımı
  • Yakıtlar ve Yanma
  • Makine Teorisi ve Dinamiği

Bunlar ve benzeri derslerden 4 yıl boyunca sorumlu olacak öğrenciler tüm bu dersleri başarı ile tamamladıktan sonra Makine Mühendisliği Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Mezun olan öğrenciler Makine Mühendisi olarak adlandırılır.

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Makine Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Makine Mühendisliği mezunları üretim aşamasındaki gerekli uygulamaları hayata geçirerek iş piyasasına faydası olacak makinelerin üretilmesin önemli rol oynarlar. Statik, mukavemet, akışkanlar mekaniği, dinamik, robotik ve motorlar gibi birçok temel bilgi ile makine tasarlama ve imal etmekle ilgilenen makine mühendislerinin pek çok sorumluluğu bulunur. Özellikle mekanik eşyaların çalışma prensibini merak eden ve ilgi duyan makine kavramına tutkulu olanların tercih ettiği Makine Mühendisliği bölümünden mezun olanların bazı görevleri bulunur. Makine Mühendisliği mezunları şu işleri yapabilir:

  • Mekanik olan bir cihazı tasarlarlar ve bunun yapılması için plan yaparlar
  • Tasarlamış oldukları cihazların prototipini hazırlarlar ve test ederler
  • Üretim süreçlerini kontrol ederler
  • En ucuz yöntemler ile en kaliteli ürünü ortaya çıkarmaya çalışırlar
  • İş sağlığı ve güvenliğini en önde tutarlar
  • Mekanik ve enerji dönüşümü üzerine yeni bilgileri takip ederler
  • Temel hesaplamaları eksiksiz bir şekilde ve yanlışsız yaparlar
  • Kendisi ile çalışan personellerin sevk ve idareleri ile ilgilenirler
  • Verim artırma, maliyet azaltma ve süreç iyileştirme gibi konular üzerine çalışırlar

Makine mühendislerinden beklenen en önemli nitelik güçlü bir muhakeme yeteneğine sahip olmalarıdır. Bunun sebebi ise makine mühendisleri imalat veya tasarım süreçlerinde çeşitli zorluklar ile karşılaşabilir. Bu zorlukları aşabilmek için ise yüksek bir konsantrasyon ve muhakeme gücü gerekir. Makine Mühendisliği mezunları iş imkanları oldukça geniş bir alanı kapsar. Özellikle kendini geliştirmiş, analitik düşünme kabiliyetine sahip olan ve çözüm üretmek ve geliştirmek konusunda başarılı olan mezunlar pek çok alanda iş bulabilme olanağına sahip olur. Bir makine mühendisi ekip çalışmasına uyumlu olmalıdır ve matematiksel muhakeme yapabilmelidir. Böylece çalışma alanında başarılı olabilir ve hızlı bir şekilde yükselebilir.

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Makine Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Makine mühendisleri genel olarak uzmanlık alanlarına göre birçok farklı şirket, özel kurum, kamu kurumları ya da fabrikalarda çalışabilir. Bu bölümden mezun olanların çalışabileceği pek çok alan bulunur. Bu alanların en başında ise imalat sanayi, biyoteknoloji, inşaat sektörü, kimya, enerji ve tekstil sektörü, pazarlama, satış, gıda ve ilaç sanayi ve mühendislik ofisleri yer alır. Bu alanlarda gerek dizayn gerek planlama gerekse imalat ve kalite kontrolden sorumlu olarak mühendis unvanlarıyla çalışabilirler. Makine Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları arasında kamu kurum ve kuruluşları bulunur. Devlet kapısında da istihdam edilen bölüm mezunları kamu kurumlarında çalışmak istiyor ise Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmelidir. Bu sınavdan yeterli puanı aldıktan sonra tercih yaparak devlet kurumlarında çalışma imkanına sahip olur.

Kamu kurumlarının yanı sıra Makine Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları da oldukça fazladır. Makine Mühendisliği mezunlarının hem kamu hem özel sektörde çalışabilecekleri iş olanakları şu şekilde sıralanabilir;

  • Makine İmalatı
  • Mühendislik Hizmetleri
  • Zirai Üretim
  • Otomotiv
  • Teknik Satış
  • Yönetim
  • Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri
  • Bakım
  • Uçakların, uzay araçlarının ve bunların parçalarının imalatı
  • Tersane ve Gemi
  • Doğa, mühendislik ve yaşam bilimlerinde araştırma ve geliştirme.

Makine Mühendisliği mezunları tüm bu alanlarda çalışabildikleri gibi kendi adlarına iş yeri açma hakkına da sahiptirler. Oldukça geniş bir iş skalasına sahip olan makine mühendisleri üretimin olduğu her kurum ve kuruluşta görev alabilir ayrıca birbirinden farklı olan her sektörde fabrikasyon süreçlerinde çalışabilirler. Hemen her sektörün fabrikasında makine kullanımı söz konusu olduğu için makine mühendisleri üretim departmanı olan tüm fabrikalarda çalışma olanağına sahip olur.

Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

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