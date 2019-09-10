İngiltere 5 - 3 Kosova

EURO2020 Elemeleri A Grubu'nda İngiltere ile Kosova karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz ilk dakikasında Kosova, Berisha ile öne geçti. Golün asistini yapan isim Muriqi oldu.

İngiltere, 8. dakikada Sterling ile skora eşitlik getirdi. Harry Kane, mücadelenin 19. dakikasında kaydettiği golle İngiltere'yi öne geçirdi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Vojvoda'nın kendi kalesine attığı golle skor 3-1'e geldi. İngiltere, 44 ve 45. dakikalarda Sancho'nun kaydettiği gollerle devreye 5-1 önde girdi.

Dakikalar 49'u gösterdiğinde bir kez daha sahneye Berisha-Muriqi ikilisi çıktı. Muriqi'in asistinde Berisha attığı golle farkı 3'e indirdi.

Önceki iki golün asistini yapan Vedat Muriqi, Harry Maguire'nin müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve Kosova penaltı kazandı. Muriqi, 55. dakikada penaltıyı gole çevirdi.

İngiltere'de Harry Kane 65. dakikada penaltı atışından faydalanamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İngiltere, Kosova'yı 5-3 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte İngiltere 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti. Kosova ise 8 puanda kaldı.

