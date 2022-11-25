İNGİLTERE ABD MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası İngiltere ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere ABD maçına saatler kaldı. Heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşma için geri sayım sürüyor. İngiltere ABD maçının yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte İngiltere ABD maçının canlı yayın bilgileri...
İngiltere ABD maçı bugün (25 Kasım 2022 Cuma) saat 22.00'da oynanacak.
İngiltere ABD maçı TRT 1 ve TRT 4K üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.
İngiltere: Pickford, Stones, Maguire, Trippier, Shaw, Rice, Saka, Mount, Bellingham, Kane, Sterling
ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Robinson, Ream, Adams, Musah, Mckennie, Weah, Sargent, Pulisic
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