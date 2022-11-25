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İNGİLTERE ABD MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası İngiltere ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25.11.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere ile ABD 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Jesus Valenzuela düdük çalacak. Sporseverler "İngiltere ABD maçı canlı izle" konu başlığını arama motorlarında sorguluyor. Peki, İngiltere ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İNGİLTERE ABD MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası İngiltere ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere ABD maçına saatler kaldı. Heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşma için geri sayım sürüyor. İngiltere ABD maçının yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte İngiltere ABD maçının canlı yayın bilgileri...

İNGİLTERE ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere ABD maçı bugün (25 Kasım 2022 Cuma) saat 22.00'da oynanacak.

İNGİLTERE ABD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere ABD maçı TRT 1 ve TRT 4K üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.

2022 Dünya Kupası

İNGİLTERE ABD MAÇI CANLI TAKİP

İNGİLTERE ABD MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford, Stones, Maguire, Trippier, Shaw, Rice, Saka, Mount, Bellingham, Kane, Sterling

ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Robinson, Ream, Adams, Musah, Mckennie, Weah, Sargent, Pulisic

İNGİLTERE DÜNYA KUPASI KADORSU

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ABD DÜNYA KUPASI KADORSU

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