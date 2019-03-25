Hapishaneye ölü sıçan içinde uyuşturucu sokuldu

Hayvanların karınlarının dikilerek Guys Marsh hapishanesinin duvarlarının üzerinden bahçeye atıldığı belirtiliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Dorset polis yetkilileri, ilk kez bu yolla hapishaneye kaçak malzeme sokulmaya çalışıldığına tanık olduklarını söyledi.
Hayvanların karnında şarj cihazlarıyla birlikte toplam beş cep telefonuyla üç sim kartı bulundu.
'MAHKUMLARA SATILACAKTI'
Hapishane yetkilileri, bahçeden atılan malzemelerin mahkumlara satılmasının amaçlandığını belirtti.
Hapishanelerden sorumlu bakan yardımcısı Rory Stewart, "Bu olay, suçluların hapishaneye uyuşturucu sokmak için neler yapabileceğini gösteriyor" dedi.
İngiltere'de daha önce de hapishanelere insansız hava araçları (drone) ve güvercinlerle bu tür malzemelerin sokulmaya çalışıldığı bildirilmişti.
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