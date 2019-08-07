İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu!

Her şey Toy ailesinin geçen hafta Türkiye tatilinden dönmesiyle başladı. İngiltere’nin Bristol kentinde yaşayan aile, Dalaman’da yaptıkları tatil sonrası ülkelerine döndüklerinde evlerinde farklı cins bir arının bulunduğunu fark etti. Arıyı evden çıkaran aile, ertesi gün arının evin etrafında dolaşmakta olduğunu fark etti. Bunun üzerine yetkililere haber veren aile, arının yakalanarak incelenmesini sağladı. Bölgeye özgü arı türlerini yok edebileceği ve ekosisteme zarar verebileceği düşünülen arının öldürülmesine karar verildi. Arının “osmia avosetta” türünden olduğu ve bu türün yalnızca Türkiye ve İran’da yaşadığı tespit edildi.

TÜRK ARI YAKALANIP ÖLDÜRÜLECEK

Çevre ve Gıda Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türk arının yakalanıp öldürüleceği” ifade edildi. Konuyla ilgili kararın alınmasında, İngiliz Arıcılık Birliğinin, söz konusu arının yerel türler için ölümcül bir virüs taşıyor olabileceği endişesinin etkili olduğu belirtildi. İngiliz Arıcılık Birliğinin eski başkanı Tim Lovett, Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, “Yalnızca bir arı, felaketle sonuçlanacak bir şey yapamaz.” diye konuştu.