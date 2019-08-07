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İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

Tatil için Türkiye’ye gelen İngiliz ailenin valizinde İngiltere’ye giden bir arı, İngiltere’de infiale yol açtı. İdama mahkum edilen Türk arı firar etti. Bu olayın ardından Twitter'daki mizahşörler coştukça coştu. İşte arı olayı ve atılan o komik tweetler...

İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu!

Her şey Toy ailesinin geçen hafta Türkiye tatilinden dönmesiyle başladı. İngiltere’nin Bristol kentinde yaşayan aile, Dalaman’da yaptıkları tatil sonrası ülkelerine döndüklerinde evlerinde farklı cins bir arının bulunduğunu fark etti. Arıyı evden çıkaran aile, ertesi gün arının evin etrafında dolaşmakta olduğunu fark etti. Bunun üzerine yetkililere haber veren aile, arının yakalanarak incelenmesini sağladı. Bölgeye özgü arı türlerini yok edebileceği ve ekosisteme zarar verebileceği düşünülen arının öldürülmesine karar verildi. Arının “osmia avosetta” türünden olduğu ve bu türün yalnızca Türkiye ve İran’da yaşadığı tespit edildi.

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TÜRK ARI YAKALANIP ÖLDÜRÜLECEK

Çevre ve Gıda Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türk arının yakalanıp öldürüleceği” ifade edildi. Konuyla ilgili kararın alınmasında, İngiliz Arıcılık Birliğinin, söz konusu arının yerel türler için ölümcül bir virüs taşıyor olabileceği endişesinin etkili olduğu belirtildi. İngiliz Arıcılık Birliğinin eski başkanı Tim Lovett, Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, “Yalnızca bir arı, felaketle sonuçlanacak bir şey yapamaz.” diye konuştu.

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ZİYA ŞAHİN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, “Bütün hastalıklar, bütün parazitler bütün mantarlar canlılarla, değişik yollarla, meyvelerle taşınıyor. İngiltere’deki bu haberde de beni gerçekten çok duygulandırdı o vatandaşlar adına. Çünkü bizim ülkemizde yabancı ülkelerden gelen ana arılar kol geziyor. Herkes damızlık üretiyoruz diye ülkemizin biyolojisini kirletiyor. Yarın bir gün bu ana arılar çökecek. Çok hayvan sever, doğa sever insanlar geliyor. Değişik böcekleri, arıları kafesle alıp götürebiliyorlar. Bunuda bilerek götürmüşlerdir. Ama orada üreme faaliyeti gösterip, kendi doğasına uygun olmadığı için yaşamını çok aksi yönde etkileyecektir. İngiltere’deki arıcılar birliği sorumluluk anlayışı gösteriyor” dedi.

Konu böyle devam ederken Twitter'da ise bu konu tabi ki mizahşörlerin gözünden kaçmadı. İşte firari Türk arı ile ilgili atılan komik tweetler...

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