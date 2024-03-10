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    4. İngiltere'de iğrenç olay! Suriyeli sığınmacılar 13 yaşındaki bir kız çocuğuna 7 kez tecavüz etti

    İngiltere'de iğrenç olay! Suriyeli sığınmacılar 13 yaşındaki bir kız çocuğuna 7 kez tecavüz etti

    10.03.2024 12:20
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    Omar Bedreddin ve kardeşi Mohamed Bedreddin ismindeki Suriyeli sığınmacılar 13 yaşındaki bir kız çocuğuna yedi kez tecavüz etmekten suçlu bulundu. Kardeşlerin kız çocuğuna işkence ettiği ve onu farklı bir ülkeye götürmekle tehdit ettiği de öğrenildi. Şu anda 19 yaşındaki kız, yaşadıklarıyla başa çıkabilmek için okulu bıraktığını, uyuşturucuya başladığını ve kendine zarar verdiğini ifade etti.

    2018 yılının Ağustos ayı ila 2019 yılının Nisan ayı arasında gerçekleşen iğrenç olayda 26 yaşındaki Omar ve 23 yaşındaki kardeşi Mohamed, 13 yaşındaki bir kız çocuğuna 7 kez tecavüz etti. Olay sonrası Mohamed 13 yıl hapis cezasına çarptırılırken, abisi Omar ise 18 yıl hapis cezası aldı.

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    TECAVÜZ EDİP ONU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞ

    The Telegraph'ın haberine göre Omar, 13 yaşındaki kıza 7 defa tecavüz etmiş ve onu öldürmekle tehdit etmiş.

    Saldırganlar tarafından işkenceye de uğradığını söyleyen kız, başka bir ülkeye götürülmekle de tehdit edildiğini açıkladı.

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    KIZ TRAVMAYLA BAŞA ÇIKABİLMEK İÇİN UYUŞTURUCUYA BAŞLAMIŞ

    Şu anda 19 yaşında olan 13 yaşındaki mağdur, mahkemeye okunan ifadesinde şunları söyledi: "Çocukluğum yaşayan bir kabus olarak tanımlayabileceğim bir şeye dönüştü."

    Okulu bıraktığını ve travmayla "başa çıkabilmek" için uyuşturucuya ve kendine zarar vermeye yöneldiğini, ailesinin de yaşananlardan dolayı perişan olduğunu söyledi.

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    tecavüz İngiltere
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