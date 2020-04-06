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İngiltere’de karantinaya uymayanları polis tek tek yakaladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
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Karantina altında olan İngiltere’de hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bilenler sahile akın etti. Polis, karantinaya uymayanları tek tek yakaladı. Sahilde mangal yapan bir çifti, evine göndermek isteyen bıkkın polis memuru mangalın ateşini kaskına doldurduğu suyla söndürdü.

Karantina altında olan İngiltere’de halkın bir kısmı havanın güzel olmasını fırsat bilerek sokaklara çıktı. Polisler, tüm hafta sonu boyunca sokakta vakit geçirmek isteyen insanları tek tek tespit ederek evlerine yolladı. Devletin açık havadaki tüm etkinlikleri yasaklamasına rağmen parklarda, kumsallarda devriye gezen polisler sokaklarda yüzlerce kişiyi evlerine göndermek zorunda kaldı.

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Brighton yakınlarındaki bir sahilde mangal yapan sorumsuz çift, polislere zorluk çıkardı. Bunun üzerine polis memurlarından biri kaskını kullanarak denizden su alıp, mangalı söndürmek için üzerine döktü. 31 yaşındaki erkekle, 48 yaşındaki kadın İngiltere’de yeni çıkan Koronavirüs Yasası kapsamında cezalandırılmak üzere mahkemeye sevk edildi.

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YILIN EN SICAK GÜNÜ OLDU

Pazar günü İngiltere’de yılın en sıcak günü yaşandı. Termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği İngiltere’de halk, sıcak havanın tadını çıkarmak için sokağa koştu. Sosyal mesafeyi umursamadan parklarda güneşlenen ve egzersiz yapan insanlar tüm uyarıları görmezden geldi.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere karantina, koronavirüs karantinası,

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ingilizlerde biraz türkleşmiş baksanıza mangal keyfi tam gaz.
şapkasını deniz suyu ile kirletmesine hiç gerek yoktu. bir avuç kum ile ateşi kolayca söndürebilirdi.. şapşik polis.. :)
Hayret!! Sahilde mangal keyfi,İngilterede kim yapabilir?
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