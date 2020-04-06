İngiltere’de karantinaya uymayanları polis tek tek yakaladı

Karantina altında olan İngiltere’de halkın bir kısmı havanın güzel olmasını fırsat bilerek sokaklara çıktı. Polisler, tüm hafta sonu boyunca sokakta vakit geçirmek isteyen insanları tek tek tespit ederek evlerine yolladı. Devletin açık havadaki tüm etkinlikleri yasaklamasına rağmen parklarda, kumsallarda devriye gezen polisler sokaklarda yüzlerce kişiyi evlerine göndermek zorunda kaldı.

Brighton yakınlarındaki bir sahilde mangal yapan sorumsuz çift, polislere zorluk çıkardı. Bunun üzerine polis memurlarından biri kaskını kullanarak denizden su alıp, mangalı söndürmek için üzerine döktü. 31 yaşındaki erkekle, 48 yaşındaki kadın İngiltere’de yeni çıkan Koronavirüs Yasası kapsamında cezalandırılmak üzere mahkemeye sevk edildi.

YILIN EN SICAK GÜNÜ OLDU

Pazar günü İngiltere’de yılın en sıcak günü yaşandı. Termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği İngiltere’de halk, sıcak havanın tadını çıkarmak için sokağa koştu. Sosyal mesafeyi umursamadan parklarda güneşlenen ve egzersiz yapan insanlar tüm uyarıları görmezden geldi.



