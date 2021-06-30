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İngiltere’de lavaboların dizaynı görenleri şaşırtıyor! Peki neden iki musluk bulunuyor?

30.06.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bütün dünya sıcak ve soğuk su tüketimi için tek bir musluk kullanmayı tercih ediyor. Ancak İngiltere’de durum biraz daha farklı. Çünkü lavaboların dizaynında sıcak ve soğuk olmak üzere iki ayrı musluk bulunuyor.

İngiltere’de lavaboların dizaynı görenleri şaşırtıyor! Peki neden iki musluk bulunuyor?

İngiltere, eski zamanlara dayanan gelenekleriyle tanınır. Soldan akan trafik ve dışa açılan pencerelerin dışında lavaboların dizaynı da turistlere merak uyandırıyor. Shakespeare’in ana vatanında geleneklere yönelik olarak konulan bu iki musluk özelliğini sizler için araştırdık.

İngiltere’de çoğu bina 18. ve 19. yüzyıldan kalmadır. O dönemlerde tesisler sadece dışarından yapılabilecek ufak müdahaleler için uygundu. Modern vanalar bulunmuyordu. Bu nedenle soğuk su doğrudan başka bir boruyla mutfağa bağlandı. Sıcak su muslukları daha sonra ortaya çıktı. İngilizler modern çift taraflı musluklar yerine ikinci bir musluk takmayı tercih ettiler. İngiltere'de lavabolarda sıcak ve soğuk su için iki ayrı musluk bulunmasının mantığı sıcak suyun soğuk suya karışmamasıdır. Böylece temiz soğuk su musluğundan akan su içilebilir.

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İngiltere’de sabah rutinleri biraz daha farklıdır. İngilizler akan suyla yüzlerini yıkamak yerine bir kabı aynı anda iki musluktan akan suyla doldururlar.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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