Japonya’da tuhaf alışkanlık! Neden yemeklerin yanında su içilmiyor?

Yemeklerle birlikte su içilmesinin ağız kuruluğuna neden olabileceği hiç kimsenin aklına gelebilecek bir neden değildir. Çünkü yemeklerle birlikte su içince ağzınızın kuruyacağı biraz zıt gelse de yemeklerle birlikte içilen su tükürüğü kurutur. Tükürük ağız için sağlıklı bir etken olduğu için olası bir ağız kuruluğu, ağız kokusu da dahil olmak üzere bazı rahatsız edici semptomlara yol açabilir.

Asya kültürünün etkileri görülse de Japonya kendisine özgü değerlere ve geleneklere sahiptir. Japon kültüründe aile ve yaşamsal ihtiyaçlar büyük önem taşır. Bu kültürle birlikte geleneksel Japon ailelerin büyük bir bölümü hala yer yatağında ve eşinden ayrı olarak uyuması, yer sofrasında yemek yemeyi ve geceleri banyo yapmayı tercih eder. Kültürel değerler küçük yaşlarda öğrenilmeye başlanır. Bu nedenle Japon öğrenciler okula girerken ayakkabılarını çıkartır. Bu geleneklerin bazılarının size ilginç geldiğinin farkındayız. Sizler için tuhaf geleneklerden bir tanesini daha araştırdık. Japonya’da yaşayanlar yemeğin yanında su içmeyi tercih etmiyor. Peki nedeni nedir?

SİNDİRİME ZARAR VEREBİLİR

Yemeklerle birlikte su tükettiğinizde tükürük yoğunluğunu kaybederek seyrelir. Bu da besinlerin sindirilmesinden sorumlu olan mide enzimlerinin salgılanmasını etkiler. Sonuçta ise mide yiyecekleri parçalamak ve sindirmek için daha fazla uğraşır. Son adımda ise şişkinlik sorunu baş gösterir.

BESİN EMİLİMİNİ YAVAŞLATIR

Yemek sırasında su içmek sindirim enzimlerini sulandırdığı için midenin doğal asit seviyesini değiştirir. Bu, sindirim sistemini olumsuz etkiler ve vücudun daha az vitamin ve besin emmesine neden olur.

MİDE EKŞİMESİNE NEDEN OLUR

Yemeklerle birlikte su içmek mide hacmini büyütür ve fazla yemek yeme hissindeki baskılama artar. Bu baskılama hissi beraberinde bazı sağlık sorunlarını getirebilir. Yemek sırasında su içmek vücudunuzun daha az sindirim enzimi salgılamasına neden olduğundan, mide ekşimesi dahil olmak üzere yan etkilerin zincirleme reaksiyonuna neden olabilir.

KİLO ALMAYA NEDEN OLABİLİR

Yemek yerken su içmek fazla kilo alınmasına neden olabilir. Vücut yiyecekleri yeterince sindiremediğinde, onu yağa dönüştürerek daha fazla kilo almanmasını sağlar. Yemekle birlikte su içmek de vücudun kanına daha fazla insülin salmasına neden olabilir ve bu da vücudunuzda yağ depolama şansını artırır.

BONUS: YEMEKTE SU İÇMEK YERİNE NELER YAPILABİLİR?

Sizi daha az susatacağı için daha az tuzlu yemekler tüketebilirsiniz.

Yemeklerinizi iyice çiğneyebilirsiniz.

Yemeklerden 30 dakika önce su içebilirsiniz.

Acele etmeden yemek yemeyi deneyebilirsiniz.



