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İngiltere’de nefes kesen polis takibi su kanalında son buldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 06.05.2019 14:57 | Son Güncelleme

İngiltere’de 10 dakika süren çalıntı araç takibi, aracın su kanalına uçmasıyla son buldu. Kaza sonrası üç şüpheli, yaya olarak kaçmaya çalıştıkları sırada polis tarafından yakalandı.

Olay, İngiltere’nin West Midlands bölgesinde yer alan Birmingham şehrinde meydana geldi.

İçinde 3 kişinin bulunduğu beyaz otomobilden şüphelenen sivil polisler yaptıkları plaka sorgusunda aracın çalıntı olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polisin ‘dur’ ikazı sonrası kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren takibin ardından şüpheliler, Chinn Brook Dinlenme Alanı’na girdi.

Bir şüpheli çim alanda ilerleyen araçtan inip yaya olarak kaçarken, diğer şüpheliler araçla kaçmayı sürdürdü. Dinlenme alanında su kanalını fark etmeyen şüpheliler, araçla kanala uçtu; polis aracı ise kanala düşmek üzereyken durabildi. Yaya olarak kaçan şüpheli kanal üzerinden karşıya atlayarak kaçmayı sürdürdü.

Havadan da takip edilen 3 şüpheli kısa süre sonra yakalandı.

West Midlands Polisi’nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, çalıntı araçtaki 18, 17 ve 16 yaşında olduğu belirtilen 3 şüphelinin yakalandığı ve ‘araç hırsızlığı şüphesiyle’ gözaltına alındığı duyuruldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere hırsızlık çalıntı araba

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