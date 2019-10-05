İngiltere'de öfkeli sürücü, sahil yolundaki yayaları ezmeye çalıştı

Olay İngiltere'nin Galler bölgesinde Aberystwyth kasabasında yerel saatle 04.50 sularında meydana geldi.

Yerel medya, iki grup arasında yaşanan tartışma sonrası 2 arkadaşı ile beraber otomobil ile tekrar olay yerine gelen bir kişinin, aracını sahilde yürümekte olan, daha önce tartıştığı kişilerin üzerine sürdüğünü duyurdu. Amatör bir kamera tarafından da anbean kaydedilen olayda, sürücünün hızla yayaların yürüdüğü şeride girdiği ve insanların üzerine aracını sürdüğü; 2 kişiyi ise kısa süre kovaladığı görüldü. Öfkeli sürücünün 2 arkadaşının ise bu sırada ellerinde sert cisimler ile sahildekileri korkuttuğu ardından otomobilin yanına koştuğu görülüyor. Görüntülerin sonunda, öfkeli sürücünün bir arkadaşının, kendilerine tepki gösteren bir yayaya vurduğu görülüyor.

Yerel medya, olayda bir kişinin yaralandığını; polisin 3 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

(DHA)

