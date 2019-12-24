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İngiltere'de çılgına dönen sürücü, tartıştığı kişinin aracına defalarca böyle çarptı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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İngiltere’de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı. O anları yoldan geçen bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.

Olay, Manchester şehrindeki Cheetham Hill yolunda meydana geldi.

Yerel medya, iki sürücünün yol tartışmasına girdiğini; tamamen beyaz olan araç sürücüsünün ise oldukça öfkelenerek, diğer sürücünün kullandığı SIP Car Parks şirketine ait araca defalarca çarptığını duyurdu. Yoldan geçmekte olan bir kişi tarafından kaydedilen görüntülerde, öfkeli sürücünün diğer aracın etrafında tur atarak birçok yerine kasıtlı olarak çarptığı; bu sırada yoldaki diğer araçların da durduğu görülüyor.

Kimsenin yara almadığı olaya dair açıklama yapan yetkililer, polisin yerel saat ile 13.10’da yoldaki kavgaya dair ihbar aldıklarını, şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını ve olayın araştırıldığını açıkladı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere trafik tartışma

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