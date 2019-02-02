İngiltere'de sıra dışı şov programı! Öldükten sonra yakınlarını teselli edecekler

sesamos sesamos
DÜNYA  | 02.02.2019 00:53 | Son Güncelleme

İngiltere’de Channel 4 kanalı, hologram teknolojisinden bir reality şov programı hazırlıyor.

İngiltere'de sıra dışı şov programı! Öldükten sonra yakınlarını teselli edecekler

‘Ghost’ (Hayalet) isimli programa ölümü bekleyen altı kişi katıldı. Bu kişiler, sevdiklerine özel mesajları kaydetti.

Bu kayıtlar, öldükten sonra yakınlarına hologram olarak ulaştırılacak. Yani, ölüler adeta mezardan çıkıp konuşacak.

TESELLİ EDECEKLER

Bu sayede yakınlarının üzüntülerini hafifletecek ve hayattayken söyleyemedikleri şeyleri açıklamış olacaklar.

HOLOGRAM TEKNOLOJİSİ

Hologram, bir kişi veya nesnenin lazer fotoğrafına deniyor.

Hologram teknolojisi, kişi ya da nesnelerin, lazer sayesinde bulunmadıkları bir ortamda projektör ile bir platforma 3 boyutlu olarak yansıtılmasını sağlıyor.
(Posta)

PARTNER Pandalara yeni yıl sürprizi Pandalara yeni yıl sürprizi
Küba'da 'meteor' heyecanı!Küba'da 'meteor' heyecanı!
Seks tarikatı kurmuşlar! Onlarca kızı kaçırıp...Seks tarikatı kurmuşlar! Onlarca kızı kaçırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Channel 4 Ghost hayalet

En Çok Okunan Trend Haberler

İnternetten sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

İnternetten sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Kar hayatı durdurdu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Kar hayatı durdurdu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Anlattıkları kan dondurdu! Yatak odası görüntüleriyle tehdit

Anlattıkları kan dondurdu! Yatak odası görüntüleriyle tehdit

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Migren diye ameliyata girdi! Ağzından çıkan ise...

Migren diye ameliyata girdi! Ağzından çıkan ise...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Bu halde bulundu... Korkunç!

Bu halde bulundu... Korkunç!

Ormanda çekilen görüntü korkuttu! Uzaylı mı yoksa şeytan mı?

Ormanda çekilen görüntü korkuttu! Uzaylı mı yoksa şeytan mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küba'da 'meteor' heyecanı! Araştırma başlatıldı

Küba'da 'meteor' heyecanı!

Seks tarikatı kurmuşlar! Onlarca kızı kaçırıp...

Seks tarikatı kurmuşlar! Onlarca kızı kaçırıp...

16. yüzyıldan kalmış, kıyafetleri bile bozulmamış! Guano Mumyası'nın sırrı bu araştırmayla ortaya çıktı

Bilim insanları şokta! Kıyafetleri bile bozulmamış

Gizli gizli bu teknolojiyi kullanmışlar! ABD'de korkunç iddia!

Gizli gizli bu teknolojiyi kullanmışlar! ABD'de korkunç iddia!

ABD son 25 yılın en soğuk günleri! 3 kişi donarak hayatını kaybetti!

Uyarılar peş peşe geliyor! 3 kişi donarak hayatını kaybetti!

Filipinler'de bir adam oğluna saldıran timsahı ısırdı!

Böylesini duymadınız! İnsan ve timsah nehirde karşı karşıya geldi ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.