İngiltere'de sıra dışı şov programı! Öldükten sonra yakınlarını teselli edecekler

‘Ghost’ (Hayalet) isimli programa ölümü bekleyen altı kişi katıldı. Bu kişiler, sevdiklerine özel mesajları kaydetti.

Bu kayıtlar, öldükten sonra yakınlarına hologram olarak ulaştırılacak. Yani, ölüler adeta mezardan çıkıp konuşacak.

TESELLİ EDECEKLER

Bu sayede yakınlarının üzüntülerini hafifletecek ve hayattayken söyleyemedikleri şeyleri açıklamış olacaklar.

HOLOGRAM TEKNOLOJİSİ

Hologram, bir kişi veya nesnenin lazer fotoğrafına deniyor.

Hologram teknolojisi, kişi ya da nesnelerin, lazer sayesinde bulunmadıkları bir ortamda projektör ile bir platforma 3 boyutlu olarak yansıtılmasını sağlıyor.

(Posta)

