İngiltere'de sıra dışı şov programı! Öldükten sonra yakınlarını teselli edecekler

‘Ghost’ (Hayalet) isimli programa ölümü bekleyen altı kişi katıldı. Bu kişiler, sevdiklerine özel mesajları kaydetti.
Bu kayıtlar, öldükten sonra yakınlarına hologram olarak ulaştırılacak. Yani, ölüler adeta mezardan çıkıp konuşacak.
TESELLİ EDECEKLER
Bu sayede yakınlarının üzüntülerini hafifletecek ve hayattayken söyleyemedikleri şeyleri açıklamış olacaklar.
HOLOGRAM TEKNOLOJİSİ
Hologram, bir kişi veya nesnenin lazer fotoğrafına deniyor.
Hologram teknolojisi, kişi ya da nesnelerin, lazer sayesinde bulunmadıkları bir ortamda projektör ile bir platforma 3 boyutlu olarak yansıtılmasını sağlıyor.
(Posta)
Kar hayatı durdurdu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Anlattıkları kan dondurdu! Yatak odası görüntüleriyle tehdit
Korkunç olay! 3 kızı metro raylarına bıraktı
Baklava baklava olalı böyle zulüm görmedi!
"Gizemli yapı"yı görmek için binlerce kişi yer altına iniyor
Onun gibisi dünyaya az gelir! Çok özledik Barış Abi
Zara logosunu değiştirdi! Twitter'da alay konusu oldu
'Komşuluk ölmüş' derdirten birbirinden sinir bozucu fotoğraflar
İlçede büyük panik! Antalya'dan sonra bir yerde daha...
Akıllı telefonlardan ihbar yağdı!
Otobüste dehşet! Şoförü defalarca bıçakladı
Sevgililer Günü için mekan önerileri ve fiyatları
Okuyucu Yorumları 0 yorum