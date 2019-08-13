Mynet Trend

İngiltere'de şoke eden olay! Kadın, iki aracın arasında kaldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 13.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşanan kazada bir kadın iki otomobilin arasına sıkıştı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckingham Sarayı’nın yakınlarındaki kazada bir kadın iki otomobilin arasına sıkıştı.

Arkadaki aracın şoförüyle tartışmak için aracından çıkan kadın, diğer aracın üzerine doğru sürmesiyle iki aracın arasına sıkıştı.

Kaza sırasında çekilen görüntülerde kadının sıkıştığı yerden çevredekilerin yardımıyla kurtarıldığı görülüyor.

Yerel medya olay yerine gelen polisin, taksi şoförünü elektrik şokuyla etkisiz hale getirerek gözaltına aldığını aktardı.

(DHA)

Rusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddetRusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
Yolcu motorundan denize atladıYolcu motorundan denize atladı
Büyük şok yaşadılar! Gerçek hastanede ortaya çıktıBüyük şok yaşadılar! Gerçek hastanede ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra kadın

En Çok Okunan Trend Haberler

Önce önerdi ardından sitem etti: Beynimiz çalışmasın diye...

Önce önerdi ardından sitem etti: Beynimiz çalışmasın diye...

'Neden bayramımı kutlamadın?' kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

'Neden bayramımı kutlamadın?' kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Taşıyıcı anneden bebek sahibi olacak

Taşıyıcı anneden bebek sahibi olacak

Burayı görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar

Burayı görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Dehşet anlarının görüntüsü yayınlandı

Dehşet anlarının görüntüsü yayınlandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Korkunç anlar! Herkes donup kaldı

Korkunç anlar! Herkes donup kaldı

Sultangazi'de şoke eden olay!

Sultangazi'de şoke eden olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar’da denize atlayan vatandaşın kurtarılma anı kamerada

Yolcu motorundan denize atladı

Küçük kızın kolu kırıldı, götürüldüğü hastanede şok gerçek ortaya çıktı

Büyük şok yaşadılar! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Kolombiya'da gösteri uçuşu sırasında halat koptu, 2 asker yere çakıldı

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Rusya'da benzin istasyonunda patlama

Alevlerden böyle kaçtı

Antalya'da barınağa giren hırsızlar pitbull cinsi köpekleri çalıp kaçtı

Barınağa girip böyle çaldılar

Ağrı'da taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.