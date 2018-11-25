İngiltere’de Steve Perry isimli taraftar maçı yardımcı hakem olarak tamamladı

İngiltere Championship maçında Millwall ile Bolton Wanderers karşı karşıya geldi. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan iki takımın mücadelesi 1-1 sona ererken, maçtan çok yaşanan hakem kaosu konuşuldu.

Kritik maçı izlemeye gelen Millwall taraftarı Steve Perry, karşılaşmayı yan hakem olarak tamamladı. Steve Perry için unutulmaz bir anı olan bu kaotik durum, aslında maç öncesi başladı.

Karşılaşmanın hakemi olarak atanan Tony Harrington, hastalığı nedeniyle maça gelemedi. Onun yerine dördüncü hakem Lee Swabey geçti ve orta hakem olarak maçın başlama düdüğünü çaldı. Maçın dördüncü hakemliğini ise tribünde oturan Millwall taraftarı Steve Perry üstlendi.

Ancak ilk yarının ortalarında kasığında çekme meydana gelen Lee Swabey, maçı yönetemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine yan hakem John Leach, karşılaşmanın yeni orta hakemi oldu. Ancak bu kez de yan hakem eksikliği nedeniyle kaos meydana geldi. Yaşanan karmaşa nedeniyle maç yaklaşık beş dakika durdu. Bir yan hakem bulmak zorunda olan yetkililer, Steve Perry’nin yan hakem olmasına karar verdi.