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İngiltere'de tarihi çöküş! 7 yıl önce şampiyon olan Leicester City, Premier Lig'e veda etti! Çağlar Söyüncü...

29.05.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in son haftasında büyük bir sürpriz yaşandı! 38. ve son hafta maçında Leicester City ile West Ham United kozlarını paylaştı. King Power Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Leicester'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ancak ev sahibi ekip, beklemediği bir sonla karşılaştı. Everton'ın Bournemouth'u 1-0'la geçmesinin ardından Leicester, 9 yıl aradan sonra küme düştü. İşte detaylar...

İngiltere'de tarihi çöküş! 7 yıl önce şampiyon olan Leicester City, Premier Lig'e veda etti! Çağlar Söyüncü...

Manchester City'nin bitime 1 maç kala şampiyonluğunu ilan ettiği İngiltere Premier Lig'in son haftasında büyük bir sürpriz yaşandı. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği Leicester City, 9 yıl önce adım attığı Premier Lig'e veda etti.

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Leicester, 38. ve son hafta maçında West Ham United'ı konuk etti. King Power Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 2-1'lik üstünlükle ayrılan ev sahibi ekip, puanını 34 yaptı ve gözünü Everton maçına çevirdi.

EVERTON, EVİNDE LİGE TUTUNDU

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Everton ise sahasında ağırladığı Bournemouth'u 1-0 mağlup etti ve puanını 36'ya yükselterek ligde kalmayı garantiledi.

Bu skor sonrasında ise Leicester City, Premier Lig'e veda eden son takım oldu. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

7 SEZON ÖNCE ŞAMPİYON OLMUŞTU

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İngiltere Premir Lig'e 9 yıl önce yükselen Leicester City, 2015/16 sezonunu teknik direktör Claudio Ranieri yönetiminde şampiyonlukla tamamlamış ve üst üste çok başarılı dönemler geçirmişti.

Kadro değeri 443 milyon euroyu bulan kulübün Championship'e düşmesi, İngiltere'de büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi.


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