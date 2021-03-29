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İngiltere'de transfer hareketliliği

29.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig’de takımların gelecek sezon için transfer hazırlıkları devam ediyor.

İngiltere'de transfer hareketliliği

Premier Lig’de teknik direktör Frank Lampard ile yollarını ayırdıktan sonra Thomas Tuchel’i takımın başına geçiren Chelsea, yeni teknik direktörüyle ligde henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

Alman teknik adamla çıkış yakalayan Maviler’de gelecek sezonun transfer çalışmaları için de adımlar atılmaya başlandı. İngiliz ekibi, geçen sezon kadroya dahil edilen ancak beklenen patlamayı yapamadan Timo Werner’in yerine forvet transferi yapmak istiyor. Chelsea’de forvet mevkisi için ismi geçen futbolcular ise Erling Haaland ve Romelu Lukaku.

Dortmund’da gösterdiği performansla adı Avrupa devleriyle anılan Haaland için Chelsea’nin takas formülünü devreye sokması bekleniyor. Norveçli golcünün transferinde kulübüne Alman forvet Timo Werner’in de yer aldığı bir takas paketi önerilecek. Werner’in yanı sıra bonservis bedeli de ödenecek. Chelsea ile adı anılan diğer bir isim ise Inter ve Belçika Milli Takımı’nın yıldızı Romelu Lukaku. Inter’in Lukaku için gelecek teklifleri dinleyeceği ve ardından golcü oyuncuyla ilgili kararını vereceği belirtildi.

ARSENAL, ODEGAARD’I TAKIMDA TUTAMAZSA İLK HEDEF FEKİR

Premier Lig’in diğer bir temsilcisi Arsenal ise şampiyonluk ve Avrupa yarışından erken kopmuştu. Kırmızı-beyazlı ekipte devre arasında Real Madrid’den kiralık olarak kadroya dahil edilen Martin Odegaard’ın takımda kalması isteniyor.

Real Madrid’in transfer konusunda tavrı henüz netlik kazanmamışken, Arsenal alternatif isimleri gündemine aldı. Topçular, Odegaard’ın transfer edilememesi halinde yerini yine La Liga’dan doldurmayı planlıyor. Gündemdeki isim ise Real Betis forması giyen Nabil Fekir. Fransız futbolcu sezon başında 19.8 milyon Euro bonservisle Fransa Ligue 1 devi Lyon’dan Betis’e transfer oldu. Yeşil-beyazlı ekipte ligde 25 maçta görev alan Fekir; 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. İstikrarıyla dikkat çeken Fransız orta saha, ligde sadece 3 maç kaçırdı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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