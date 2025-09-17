İngiltere'de Türk berber 17 yaşındaki gencin hayatını kurtardı! Bakın ne fark etti...

İngiltere’nin Ludlow bölgesinde berbere giden 17 yaşındaki Owen Norgrove’i tıraş eden Türk berber Fırat Davutoğlu, gencin hayatını kurtardı.

KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Dailymail'de yer alan habere göre, çocuğun boynunda bir şişlik olduğunu fark eden berber çocuğa bu şişliğin önemli olabileceğini söyleyerek kontrol ettirmesi gerektiğini söyledi. Uyarının ardından doktoran giden Owen, lenfoma kanseri olduğunu öğrendi.

Owen, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

''Birkaç haftada bir yaptığım gibi berbere gitmiştim. Birden Fırat durdu ve bana 'Boynunda bir şişlik olduğunu fark ettin mi? Bir doktora kontrol ettirmek isteyebilirsin' dedi. Berberin boynumdaki şişliği fark etmesine gerçekten minnettarım, bunu yapmak zorunda değildi ve bu daha ciddi sorunlara yol açabilirdi. Ama yine de çok minnettarım."

Türk berber Fırat Davutoğlu, ''Kanseri yendi ve şu anda önemli olan bu. Artık iyileşti ve umarım uzun, sağlıklı bir ömrü olur ve bir daha asla hastaneyi ve doktorları görmez.'' dedi.