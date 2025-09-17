Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İngiltere'de Türk berber 17 yaşındaki gencin hayatını kurtardı! Bakın ne fark etti...

İngiltere’nin Ludlow bölgesinde erkek berberliği yapan Fırat Türkoğlu dükkanına gelen 17 yaşındaki genci tıraş ederken şişlik fark etti. Doktora giden genç hastalığını öğrendi.

İngiltere'de Türk berber 17 yaşındaki gencin hayatını kurtardı! Bakın ne fark etti...

İngiltere’nin Ludlow bölgesinde berbere giden 17 yaşındaki Owen Norgrove’i tıraş eden Türk berber Fırat Davutoğlu, gencin hayatını kurtardı.

İngiltere de Türk berber 17 yaşındaki gencin hayatını kurtardı! Bakın ne fark etti... 1

KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Dailymail'de yer alan habere göre, çocuğun boynunda bir şişlik olduğunu fark eden berber çocuğa bu şişliğin önemli olabileceğini söyleyerek kontrol ettirmesi gerektiğini söyledi. Uyarının ardından doktoran giden Owen, lenfoma kanseri olduğunu öğrendi.

İngiltere de Türk berber 17 yaşındaki gencin hayatını kurtardı! Bakın ne fark etti... 2

Owen, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

''Birkaç haftada bir yaptığım gibi berbere gitmiştim. Birden Fırat durdu ve bana 'Boynunda bir şişlik olduğunu fark ettin mi? Bir doktora kontrol ettirmek isteyebilirsin' dedi. Berberin boynumdaki şişliği fark etmesine gerçekten minnettarım, bunu yapmak zorunda değildi ve bu daha ciddi sorunlara yol açabilirdi. Ama yine de çok minnettarım."

İngiltere de Türk berber 17 yaşındaki gencin hayatını kurtardı! Bakın ne fark etti... 3

Türk berber Fırat Davutoğlu, ''Kanseri yendi ve şu anda önemli olan bu. Artık iyileşti ve umarım uzun, sağlıklı bir ömrü olur ve bir daha asla hastaneyi ve doktorları görmez.'' dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 kilosu 1 yıl yetiyor! İzinsiz koparana 557 bin TL ceza!2 kilosu 1 yıl yetiyor! İzinsiz koparana 557 bin TL ceza!
17 Eylül Burç Yorumları: Gökyüzü finansal kararları ve ilişkileri etkiliyor!17 Eylül Burç Yorumları: Gökyüzü finansal kararları ve ilişkileri etkiliyor!

Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.