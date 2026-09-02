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İngiltere’de 'Türk usulü' tuvalet kriz yarattı!

İngiltere’nin Cambridge kentinde yaklaşık 1 milyon sterlin harcanarak yenilenen umumi tuvaletler gündem oldu. Standart tuvaletlerin yanı sıra uluslararası ziyaretçilerin tercihleri göz önünde bulundurularak üç adet alaturka, çömelerek kullanılan tuvalet de yerleştirildi. Ancak kent sakinlerinin asıl tepkisini çeken ayrıntı, yeni tuvaletleri kullanmanın 1 sterlin olması oldu.

İngiltere’de 'Türk usulü' tuvalet kriz yarattı!
Gökçen Kökden

Cambridge'in turistik noktalarından Silver Street Köprüsü'nde bulunan umumi tuvaletler kapsamlı bir yenilemeden geçirildi. Daha önce özellikle su baskınlarıyla sorun yaşayan eski tesislerin yerine yapılan yeni tuvaletlerin maliyeti yaklaşık 1 milyon sterlini buldu.

İngiltere’de Türk usulü tuvalet kriz yarattı! 1

Cambridge Şehir Meclisi, tesiste standart tuvaletlerin yanı sıra üç adet çömelerek kullanılan sifonlu tuvaletin de bulunduğunu açıkladı. Belediye, bu tip tuvaletlerin bazı uluslararası ziyaretçiler tarafından tercih edildiğini belirtti.

Yeni tesiste ayrıca sokak seviyesinde tekerlekli sandalye kullanımına uygun bir tuvalet ve bebek bakım olanakları da bulunuyor. Ana tuvalet bölümüne ise merdivenlerle iniliyor.

Tuvaletlerin bulunduğu noktanın turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Queens' College'daki 18. yüzyıldan kalma Mathematical Bridge'e yakın olması da dikkat çekiyor.

TUVALETE GİRMENİN BEDELİ 1 STERLİN

İngiltere’de Türk usulü tuvalet kriz yarattı! 2

Yeni tesisin en çok tartışılan tarafı ise kullanım ücreti oldu. Tuvalete girmek isteyenlerin 1 sterlin ödemesi gerekiyor. Cambridge Şehir Meclisi'nin İşçi Partili lideri Katie Thornburrow, ücret sayesinde tesiste günde altı saat görev yapacak bir personel bulundurulabileceğini belirtti.

Thornburrow, kentte tuvalet hizmeti verilecekse insanların kullanabileceği alanların temiz ve güvenli olması gerektiğini savundu. Silver Street'teki tesisin aynı zamanda Cambridge'de elektronik ücretlendirme sisteminin kullanıldığı ilk umumi tuvalet olduğunu söyledi.

Belediye, ücret belirlenirken diğer yerel yönetimlerdeki uygulamaların da incelendiğini ve farklı bölgelerde ücretlerin 40 peni ile 1 sterlin arasında değiştiğini açıkladı.

“1 STERLİN VERECEKSEM BİR DE ÇÖMELMEM”

Ancak uygulama bazı kent sakinlerinin tepkisini çekti. 60 yaşındaki Heather Boyd, tuvalete ihtiyacı olduğu halde girişin 1 sterlin olduğunu görünce içeri girmek yerine yakınlarda kullanabileceği bir işletme aramaya karar verdiğini söyledi.

Yeni tesisin oldukça modern göründüğünü kabul eden Boyd, bu kadar gösterişli bir tesis yerine daha sıradan ve ücretsiz tuvaletlerin yapılmasını tercih edeceğini ifade etti.

Alaturka tuvaletleri kullanıp kullanmayacağı sorulduğunda ise Boyd'un verdiği yanıt dikkat çekti. Boyd, 1 sterlin ödedikten sonra bir de çömelmek istemeyeceğini söyleyerek uygulamayı eleştirdi.

Lincolnshire'dan Cambridge'i ziyaret eden Lloyd isimli bir başka kişi de tuvalet için 1 sterlin ödemek zorunda kalmasını oldukça pahalı buldu.

Cambridge Şehir Meclisi ise kentte ücretsiz kullanılabilecek başka umumi tuvaletlerin de bulunduğunu hatırlattı. Thornburrow, yeni tesislerdeki ücretin yaklaşık 6 veya 12 ay sonra yeniden değerlendirileceğini ve uygulamadan çıkarılacak sonuçlara göre karar verileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere tuvalet
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