İngiltere güzellik kraliçesi Muğla'nın tanıtım yüzü oldu

İngilizlerin Türkiye'de en çok ziyaret ettiği yerlerin başında bulunan Muğla'ya gelen 2018 İngiltere güzeli Alisha Cowie, bölgenin güzelliklerinin tanıtımı için kamera önüne geçti.

Alisha Cowie,Türkiye'deki ilk gününde Dalyan Kanalı, Kaya Mezarları ve Sultaniye Kaplıcalarını gezerek buraların tanıtımını yaptı.

İngiliz güzel ayrıca Dalyan'da mavi yengeç yedi ve nar suyu içti.

Alisha Cowie, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyada özellikle gençlerle ilgili sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını, gençler arasındaki intihar olaylarının önlenmesi için birtakım projeler yürüttüğünü söyledi.

'BU PROJE BANA HEYECAN VERDİ'

İngiltere'deki bir projenin davetlisi olarak Türkiye'ye geldiğini belirten Cowie, "Türkiye'ye memnuniyetle geldim. Bu proje bana heyecan verdi. Türkiye'ye ilk defa 10 yıl önce gelmiştim. Çok küçüktüm ve bu nedenle çok şey hatırlamıyorum. Tekrar gelmek ve hafızamı yenilemek istedim" dedi.

Muğla'nın İngiltere'de çok popüler olduğunu, bölgenin eşsiz güzelliklere sahip bulunduğunu vurgulayan Cowie, daha önce hiç gelmeyenleri bölgeye davet etti.