Mynet Trend

İngiltere güzellik kraliçesi Muğla'nın tanıtım yüzü oldu

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 17.05.2019 07:16 | Son Güncelleme

İngiltere güzellik kraliçesi Alisha Cowie, Muğla'da gerçekleştirilen Türkiye turizm tanıtım filmleri çekimine katıldı.

İngiltere güzellik kraliçesi Muğla'nın tanıtım yüzü oldu
GİDİŞ
İstanbul
2019-05-24 18:00:00
Bodrum
2019-05-24 21:20:00
DÖNÜŞ
Bodrum
2019-05-31 09:50:00
İstanbul
2019-05-31 13:40:00
980.36 TL
SATIN AL

İngilizlerin Türkiye'de en çok ziyaret ettiği yerlerin başında bulunan Muğla'ya gelen 2018 İngiltere güzeli Alisha Cowie, bölgenin güzelliklerinin tanıtımı için kamera önüne geçti.

1

Alisha Cowie,Türkiye'deki ilk gününde Dalyan Kanalı, Kaya Mezarları ve Sultaniye Kaplıcalarını gezerek buraların tanıtımını yaptı.

İngiliz güzel ayrıca Dalyan'da mavi yengeç yedi ve nar suyu içti.

2

Alisha Cowie, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyada özellikle gençlerle ilgili sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını, gençler arasındaki intihar olaylarının önlenmesi için birtakım projeler yürüttüğünü söyledi.

3

'BU PROJE BANA HEYECAN VERDİ'

İngiltere'deki bir projenin davetlisi olarak Türkiye'ye geldiğini belirten Cowie, "Türkiye'ye memnuniyetle geldim. Bu proje bana heyecan verdi. Türkiye'ye ilk defa 10 yıl önce gelmiştim. Çok küçüktüm ve bu nedenle çok şey hatırlamıyorum. Tekrar gelmek ve hafızamı yenilemek istedim" dedi.

4

Muğla'nın İngiltere'de çok popüler olduğunu, bölgenin eşsiz güzelliklere sahip bulunduğunu vurgulayan Cowie, daha önce hiç gelmeyenleri bölgeye davet etti.

Türkiye'nin İngiltere'deki imajının çok iyi olduğunu aktaran Cowie, İngilizlerin Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirdi.

5

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ise İngiltere’de 2018 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olan 19 yaşındaki Alisha Cowie’nin, Muğla'da yapılacak turizm tanıtım filmleri çekiminin yüzü olacağını söyledi.

7

Projenin ana sponsoru YDA Dalaman Havalimanı ve organizasyonu düzenleyen İngiltere'deki tur şirketi Eco Travel'ın, bu sayede bölgenin etkin bir tanıtımının yapılabilmesini amaçladığını belirten Güvenç, projenin Muğla başta olmak üzere tüm Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sunmasını hedeflediklerini kaydetti.

9

Alisha Cowie'nin, Fethiye’de yamaç paraşütü yapacağına değinen Güvenç, "Göcek'te tekne turu yapıp Dalyan Kanalı, Kaya Mezarları ve İztuzu Plajı'nı gezecek. Kraliçeye balık tutturup, bölgenin sembollerinden olan mavi yengeç yedirilecek. Ayrıca Kayaköy Açık Hava Müzesi'nde de tanıtım çekimleri yapılacak. Bunun yanı sıra Dalyan’da Kaplumbağa Hastanesi ziyareti ile Marmaris, Selimiye, Akyaka bölgelerinde özel çekimler yapılacak" diye konuştu.

11

Güvenç, çekimler sonunda bölgeyle ilgili kısa tanıtım videoları hazırlanacağını, bu videoların sosyal medya kanallarında milyonlarca kişiye ulaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Eco Travel Direktörü Ali Keskin de projenin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ses getireceğini vurguladı.

İngiliz güzelin sosyal medyada çok etkili ve yüz binlerce takipçisi olan bir kişi olduğunu aktaran Keskin, "Kendisini seçmemizdeki en önemli sebep sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak İngiltere'nin de tanınan bir yüzü olması. Kendisi sürekli seyahatlerde Türkiye'nin tanıtımını yapacak" dedi.

15

Alisha Cowie, 19 Mayıs'a kadar Fethiye, Marmaris, Dalaman ve Ula ilçelerinde tanıtım çekimlerine katılacak.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Dalış turizmi sezonu açıldı (Antalya'daki dalış yerleri)Dalış turizmi sezonu açıldı (Antalya'daki dalış yerleri)
Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edeceklerTatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla ingiltere

En Çok Okunan Trend Haberler

2 yaşındaki çocuktan mucizevi haber! 67 saat boyunca...

2 yaşındaki çocuktan mucizevi haber! 67 saat boyunca...

Cem Yılmaz isyan etti! 'Garip şeyler dolaştırıyorlar'

Cem Yılmaz isyan etti! 'Garip şeyler dolaştırıyorlar'

Hangi dizi ne zaman bitecek? İşte yerli dizilerin final tarihleri

Hangi dizi ne zaman bitecek? İşte yerli dizilerin final tarihleri

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadrianaupolis Antik Kenti turizme açılacak

Hadrianaupolis Antik Kenti turizme açılacak

Dalış turizmi sezonu açıldı (Antalya'daki dalış yerleri)

Dalış turizmi sezonu açıldı (Antalya'daki dalış yerleri)

Ege ve Marmara adaları bayramda ziyaretçi akınına uğrayacak

Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edecekler

Bu vadi inanılmaz!

Bu vadi inanılmaz!

Ege ve Marmara adaları bayramda ziyaretçi akınına uğrayacak

Ege ve Marmara adaları bayramda ziyaretçi akınına uğrayacak

Zeugma Mozaik Müzesi'nde hedef 1 milyon ziyaretçi

Zeugma Mozaik Müzesi'nde hedef 1 milyon ziyaretçi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.