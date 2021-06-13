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İngiltere, Hırvatistan'ı 1-0'lık sonuçla yendi

13.06.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, Wembley'de ağırladığı Hırvatistan'ı Raheem Sterling'in tek golüyle mağlup etti.

İngiltere, Hırvatistan'ı 1-0'lık sonuçla yendi

EURO 2020 D Grubu ilk maçında İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi İngiltere 1-0'lık skorla kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golü 57. dakikada Kalvin Phillips'in asistiyle Raheem Sterling attı.

Raheem Sterling, İngiltere adına çıktığı son 17 maçta 13 gol ve 6 asistlik katkı yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Hırvatistan'da oynayan Beşiktaşlı Domagoj Vida, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

2018 Dünya Kupası yarı finalinin rövanşını alan İngiltere, EURO 2020'ye 3 puanla başladı. Hırvatistan ise ilk maçında puana ulaşamadı.

İngiltere, 18 Haziran Cuma günü 22.00'de İskoçya ile karşılaşacak. Hırvatistan ise aynı gün saat 19.00'da Çekya ile mücadele edecek.

İNGİLİZLER İÇİN TARİHİ GALİBİYET

İngiltere, bu sonuçla birlikte Avrupa futbol şampiyonaları tarihinde ilk kez bir grup ilk maçını kazandı. İngilizler, önceki 9 maçında 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.

JUDE BELLINGHAM, EN GENÇ OYUNCU OLDU

17 yaş 349 günlük Jude Bellingham, 82. dakikada Harry Kane'in yerine oyuna dahil olarak Avrupa futbol şampiyonalarında forma giyen en genç oyuncu oldu.

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