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İngiltere Lig Kupası'nda bir ilk! Arsenal'i 15 yıl sonra mağlup edip, yenilmezlik serisini bitirdiler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.01.2025 07:46
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İngiltere Lig Kupası yarı final ilk mücadelesinde Arsenal sahasında Newcastle United'ı konuk etti. Mücadele konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken Newcastle United, rakibini de 15 yıl sonra deplasmanda devirmeyi başardı. İşte detaylar...

İngiltere Lig Kupası'nda bir ilk! Arsenal'i 15 yıl sonra mağlup edip, yenilmezlik serisini bitirdiler

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal sahasında Newcastle United'ı konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Newcastle United oldu.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Alexander Isak ve 51. dakikada Anthony Gordon attı.

Bu sonuçla Newcastle United, rövanş öncesi avantajı eline aldı. Lig Kupası'nda son 16 turunda Chelsea'yi saf dışı bırakan Newcastle United, bir diğer zorlu rakibi Arsenal karşısında da önemli bir avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 5 Şubat'ta oynanacak.

15 YIL SONRA KAZANDILAR

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Arsenal'in 13 maçlık yenilmezlik serisine son veren Newcastle United, rakibini de 15 yıl sonra deplasmanda devirmeyi başardı.

Newcastle United, Premier Lig'de 15 Ocak'ta sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. Arsenal ise aynı gün derbide Tottenham'ı konuk edecek.

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İngiltere son dakika kupa premier lig
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