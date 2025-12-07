İngiltere'nin başkenti Londra'da Havalimanı paniği! Bir grup biber gazlı saldırıda bulundu

Londra’daki Heathrow Havalimanı Terminal 3’te bu sabah bir grup erkek, insanlara biber gazı benzeri bir maddeyle saldırdı. Olay saat 08.11’de çok katlı otoparkta meydana geldi. Polis, bir kişiyi gözaltına aldı, diğer şüphelileri arıyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Olay nedeniyle Heathrow tünelleri kapatıldı, Elizabeth Line ve LUL seferleri durdu. Otobüs şoförleri araçlarından çıkmadı, kısa süreli otopark girişleri kapatılınca araç kuyrukları oluştu. Sosyal medyada sürücüler polis aramasını görüntüledi.

İtfaiye ve acil servis ekipleri olay yerinde görev yaptı. Ulusal Demiryolu hatları yeniden açıldı, ancak gün boyunca 10 dakikaya kadar gecikme ve iptaller devam edebilir.