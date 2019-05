İngiltere'nin en lüks oteli ama insanlar için değil! Bir de içini görün

Hemen hemen herkes yılın bu zamanlarında biraz dinlenmek, stresten uzaklaşmak, otelde hiçbir şey yapmadan ikramların tadını çıkarıp, sadece tembellik yapmak ister. Bu fikir kulağa inanılmaz hoş gelse de şimdi göreceğiniz otel keyfi kesinlikle insanlar için değil tam tersi can dostumuz köpeklere hizmet etmek için kapılarını aralıyor.

İngiliz The Sun muhabiri ve köpeği Ziggy’nin ziyaret ettiği otelin sağladığı hizmetler ise gerçekten inanılmaz!

Geceliği 585 TL (Minimum) olan bu otele bir kere rezervasyon yaptırdığınızda köpeğiniz evinizin kapınızın önünde Range Rover marka jeep ile alınıyor, otele özel aracında götürülüyor ve otelde tepeden tırnağına bakıma sokuluyor.

Öğlen çay saatinden tutun, gül yapraklarıyla donatılmış köpük banyosuna kadar İngiltere’nin en lüks köpek oteli The Little Lord Barkley köpeğinizin ihtiyacı olan her şeyi karşılıyor. Köpeklerin yanında 7/24 bir yardımcı bulunuyor. Köpekler nerede isterse orada uyuyabiliyor, asla rahatsız edilmiyor sadece keyiflerine bakıyorlar.