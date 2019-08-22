İngiltere’nin yeni Başbakanı Johnson'dan dikkat çeken rahatlık

İngiltere’nin yeni Başbakan'ı Boris Johnson Almanya ve Fransa temaslarındaki rahat hareketleri ile dikkat çekti. Başbakan seçildikten sonraki ilk resmi yurt dışı temasları için önce Almanya’ya giden Johnson burada Almanya Başbakan'ı Merkel ile katıldığı resmi törende elleri arkada yürüdü.

MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ

Bugün ise Fransa temasları için başkent Paris’teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Johnson ayaklarını bir anlığına sehpaya uzatıp geri çekti. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. (İHA)



