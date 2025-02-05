İngiltere Premier Lig için resmi açıklama geldi! Resmi açıklama... 23 haftada 13 'VAR' hatası

İngiltere Premier Lig'de, 23 haftalık süreçte toplam 13 VAR hatası tespit edildiği açıklandı.

İngiliz medyasına göre, Premier Lig'in Önemli Maç Olayları (KMI) paneli, bu sezonun ilk 23 haftasında 4 hatalı ve 9 kaçırılan VAR müdahalesi olduğunu belirledi.

HATALARIN AZALDIĞI KAYDEDİLDİ

Geçen sezonun aynı döneminde 20 VAR hatası görülmüşken, bu sezon hataların azaldığı kaydedildi. Bu sezon Premier Lig'de toplamda 239 maç oynandı ve bu maçlarda 70 kez VAR müdahalesi yapıldı.

Yanlış VAR müdahalelerinden biri, geçen ekim ayında Erik ten Hag'ın Manchester United'ın başındaki son maçında yaşandı. West Ham United lehine verilen penaltı kararı yanlış bulunmuştu. Bu penaltı, 90+2. dakikada West Ham'ın 2-1 kazanmasını sağlamıştı.