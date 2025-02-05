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İngiltere Premier Lig için resmi açıklama geldi! Resmi açıklama... 23 haftada 13 'VAR' hatası

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2025 11:30
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İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Premier Lig'in Önemli Maç Olayları (KMI) paneli, VAR kararları hakkında sezonun 23 haftalık bölümünde 4 yanlış ve 9 kaçırılan VAR müdahalesi saptadı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig için resmi açıklama geldi! Resmi açıklama... 23 haftada 13 'VAR' hatası

İngiltere Premier Lig'de, 23 haftalık süreçte toplam 13 VAR hatası tespit edildiği açıklandı.

İngiliz medyasına göre, Premier Lig'in Önemli Maç Olayları (KMI) paneli, bu sezonun ilk 23 haftasında 4 hatalı ve 9 kaçırılan VAR müdahalesi olduğunu belirledi.

HATALARIN AZALDIĞI KAYDEDİLDİ

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Geçen sezonun aynı döneminde 20 VAR hatası görülmüşken, bu sezon hataların azaldığı kaydedildi. Bu sezon Premier Lig'de toplamda 239 maç oynandı ve bu maçlarda 70 kez VAR müdahalesi yapıldı.

Yanlış VAR müdahalelerinden biri, geçen ekim ayında Erik ten Hag'ın Manchester United'ın başındaki son maçında yaşandı. West Ham United lehine verilen penaltı kararı yanlış bulunmuştu. Bu penaltı, 90+2. dakikada West Ham'ın 2-1 kazanmasını sağlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Hakem VAR son dakika premier lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
demek ki heryerde hata olabiliyor ama hiçbir takım maç oynanırken veya maç bitimi beyanat açıklamadı.hem adamlar profesyonel hemde cezaları var onun için de en değerli lig.bizim ne seviyede olduğumuzun kanıtı onun için kimse izlemiyor.adamın biri söyleyince de alınıyoruz
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