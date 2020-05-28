İngitere’de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu!

Yorkshire’da yaşayan 40 yaşındaki Raffia Arshad, Midlands çevresindeki bölge hakim temsilciliği görevine yükseldi. Genç kadın, elde ettiği başarıyla genç Müslümanlara ilham vermeyi umuyor. 11 yaşından beri hukuk kariyeri yapmayı planlayan Arshad, kariyerine hakim kürsüsünde devam etmeden önce avukat olarak çalıştı. Arshad, yargı makamının çeşitliliği teşvik etmek istediğini ve kendisini işe aldıklarında başörtüsü seçiminin farkında olmadıklarını belirtti. Arshad hakkında verilen kararla ilgili “Bu kararın kişisel olarak benimle ilgili olmadığını biliyorum. Bu karar benden daha önemli. Bu karar, Müslüman olsun olmasın tüm kadınlar için önemli; ancak özellikle Müslüman kadınlar için önemli” dedi.

AİLESİNDEN ÜNİVERSİTEYE GİDEN İLK KİŞİ

Özel hukuk alanında çalışan Raffia Arshad’ın hukuksal alanda 17 yıllık tecrübesi var. Bu süre içinde özellikle İslam hukuku alanında uzmanlaşan Arshad, özellikçe çocuklarla, zorla yapılan evlilik ve kadın sünneti konusunda çalışıyor.

Üç çocuk annesi kadın, ailesinde üniversiteye giden ilk kişi ve aynı zamanda İslam aile hukuku alanında etkili ve saygın yazılarıyla da biliniyor.