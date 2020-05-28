İngitere’de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu!

Yorkshire’da yaşayan 40 yaşındaki Raffia Arshad, Midlands çevresindeki bölge hakim temsilciliği görevine yükseldi. Genç kadın, elde ettiği başarıyla genç Müslümanlara ilham vermeyi umuyor. 11 yaşından beri hukuk kariyeri yapmayı planlayan Arshad, kariyerine hakim kürsüsünde devam etmeden önce avukat olarak çalıştı. Arshad, yargı makamının çeşitliliği teşvik etmek istediğini ve kendisini işe aldıklarında başörtüsü seçiminin farkında olmadıklarını belirtti. Arshad hakkında verilen kararla ilgili “Bu kararın kişisel olarak benimle ilgili olmadığını biliyorum. Bu karar benden daha önemli. Bu karar, Müslüman olsun olmasın tüm kadınlar için önemli; ancak özellikle Müslüman kadınlar için önemli” dedi.
Özel hukuk alanında çalışan Raffia Arshad’ın hukuksal alanda 17 yıllık tecrübesi var. Bu süre içinde özellikle İslam hukuku alanında uzmanlaşan Arshad, özellikçe çocuklarla, zorla yapılan evlilik ve kadın sünneti konusunda çalışıyor.
Üç çocuk annesi kadın, ailesinde üniversiteye giden ilk kişi ve aynı zamanda İslam aile hukuku alanında etkili ve saygın yazılarıyla da biliniyor.
Ataması yargı başkanlığı tarafından büyük bir memnuniyetle yapılan Arshad, insanların gösterdiği desteğin ve ilettikleri iyi dileklerin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyerek “Hem kadınlardan hem de erkeklerden çok fazla e-mail alıyorum. Bunlardan birinde, başörtüsü takan bir kadının hakim olmak şöyle dursun, avukat bile olamayacağını düşündüğü yazıyordu” dedi.
Kariyeri boyunca görünümü yüzünden önyargılarla karşılaştığını söyleyen Raffia Arshad, yakın bir zamanda katıldığı mahkemede mübaşirin kendisine tercüman mı yoksa müvekkil mi olduğu, herhangi bir işi olup olmadığını sorduğunu anlatarak “Bunu söyleyen mübaşire karşı bir kızgınlık hissetmiyorum; ama tüm toplumda, mahkemelerde bile bana benzeyen profesyonellere karşı önyargılı bir bakış var” dedi.
Arshad, ailesinin bile bazı insanlarda önyargılı tutumlar yaratmaması için kendisinden başörütüsü takmamasını istediğini, ancak kendisinin bu önyargılara boyun eğmeyi reddettiğini söyleyerek “Başörtüsü takmaya karar verdim, çünkü kendimi olduğum gibi kabul ettitmek benim için en önemlisiydi. Mesleğimi yapmak için olmadığım biri gibi görünmek istediğim bir şey değil” dedi.
St. Mary’deki Aile Hukuku Odaları da, Raffia Arshad’ın atamasından memnuniyet duyduklarını açıklayarak “Raffia, hukuk alanında başarılı olan kadınların önünü açtı, yorulmaksızın çalışarak profesyonel hayatta eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik etti. Tamamen hak edilmiş olan atamasından dolayı St. Mary onunla gurur duyuyor ve başarılarının devamını diliyor” dedi.
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