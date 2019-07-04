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İniş yapan paraşütçü otomobile böyle çarptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2019 11:46 | Son Güncelleme

Rusya'da balon festivalinde çok sayıda otomobilin bulunduğu alana iniş yapan paraşütçü, kontrolü kaybedince otomobile çarptı. Çarpma anı saniye saniye görüntülendi.

Olay, Rusya'da Perm şehrinin güneyindeki Kungur bölgesinde yapılan balon festivalinde 30 Haziran'da meydana geldi. Paraşütle, çok sayıda otomobilin park halinde olduğu alana iniş yapan paraşütçü, kontrolü kaybederek otomobile çarptı.

PARAŞÜTÇÜNÜN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, bir genç kızın üzerine gelen paraşütçüyü son anda fark ederek eğildiği ve kaçtığı görüldü. Olayda, kimsenin zarar görmediği; paraşütçünün çarptığı otomobilin bagaj kapısında ise hasar meydana geldiği belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
paraşüt kadın

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