İniş yapan paraşütçü otomobile böyle çarptı

Olay, Rusya'da Perm şehrinin güneyindeki Kungur bölgesinde yapılan balon festivalinde 30 Haziran'da meydana geldi. Paraşütle, çok sayıda otomobilin park halinde olduğu alana iniş yapan paraşütçü, kontrolü kaybederek otomobile çarptı.
PARAŞÜTÇÜNÜN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, bir genç kızın üzerine gelen paraşütçüyü son anda fark ederek eğildiği ve kaçtığı görüldü. Olayda, kimsenin zarar görmediği; paraşütçünün çarptığı otomobilin bagaj kapısında ise hasar meydana geldiği belirtildi. (DHA)
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