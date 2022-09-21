İnkılap eş anlamlısı nedir? İnkılabın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanım

İnkılap sözcüğü, Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapçada "değişim, altüst olma, tersine dönme" anlamlarına gelen "inḳilāb" kelimesinden alıntıdır. 19. yüzyıldan itibaren Fransızca "değişim, devrim" anlamına gelen "révolution" kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Dilimizde ilk defa yazılı olarak 1400'lü yıllarda "inḳılāb" şeklinde "değişim" anlamında kullanılmıştır.

İnkılap kelimesi günlük hayatımızda da aşina olduğumuz bir kelimedir. Türk Dil Kurumundaki anlamına göre inkılap, toplumdaki yapıyı ve düzeni daha iyi hâle getirebilmek için yapılan değişiklik, devrim, reform gibi durumlardır. Bu değişiklik köklü bir değişikliktir. Başka bir açıklama olarak belirli bir durum içerisinden daha farklı bir durum içerisine geçiş olarak açıklayabiliriz. Bu anlamlar inkılap kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler içinde geçerlidir.

İnkılap kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İnkılap sözcüğü anlam bakımından devrim, iyileştirme ve reform anlamına gelmektedir. Bu demek oluyor ki inkılap sözcüğü yerine iyileştirme ve devrim gibi kelimeleri de kullanabiliriz. İnkılap kelimesinin eş anlamı olan bir çok kelime bulunur:

Devrim

Dönüşüm

İyileştirme

Reform

Bu kelimeler yazılış biçimi bakımından her ne kadar farklı olsa da anlam bakımından aynı ya da benzer anlama gelen kelimelerdir.

İnkılabın eş anlamları ile örnek cümleler

Fransa'da reform hareketleri hız kazanmıştı.

Büyük mücadeleler sonucunda reform hareketleri gerçekleşmişti.

Yeni gelen finans müdürü, muhasebe departmanında devrim niteliğinde yenilikler yaptı.

Mahkemede sunulan maddeler üzerinde iyileştirmeler yapıldı.

Reform hareketleri, bir toplum içerisinde her zaman köklü değişiklikler içermiştir.

Yapılan iyileştirmeler sonucunda ülkemiz çok daha ileri gitmiş ve gelişmiş ülkeler arasına girmiştir.

Tarih sınavında, günümüze kadar yapılan reformlar üzerine sorular çıkacakmış.

Hız kazanan devrim hareketleri sayesinde eğitim ve öğretimde büyük değişiklikler yaşanmıştır.

Patron tarafından yapılan maaş iyileştirmeleri tüm çalışanları memnun etmişti.



