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Fakat eş anlamlısı nedir? Fakat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde tek bir anlamı farklı farklı kelimelerle sağlayabiliriz. Farklı yazılan ama benzer ya da eş anlamlara gelen kelimelerle bu anlatımı sağlamak mümkündür. Eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılan bu kelimeler açısından Türkçe zengindir. Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Bağlaçlar da eş anlamlıları bulunan sözcüklerdir. Fakat kelimesi de eş anlamlısı olan bağlaçlardandır. Peki, fakat kelimesinin eş anlamı nedir?

Fakat eş anlamlısı nedir? Fakat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fakat kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve "ancak, ne var ki" anlamlarına gelmektedir. Dilimize ilk başta "feḳad" olarak geçen kelime zamanla Türkçeleşerek "fakat" hâlini almıştır. Dilimizde bağlaç görevi görmektedir. Fakat kelimesinin bağlaç olarak cümlelerimize kattığı ifadeler şu şekildedir:

  • Tutarlı olmayan iki farklı kavram ya da cümleyi birbirine bağlamak için,
  • Uyarma amaçlı kullanılan iki farklı kelime ya da cümleyi birbirine bağlamak için,
  • Ansızın olan, beklenmedik bir durumun anlatıldığı iki kavram ya da cümleleri birleştirmek için,
  • Bir ifadeyi kuvvetlendirmek için,
  • Bazı zamanlarda da dikkat çekmek için kullanılabilir.
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Fakat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Fakat kelimesinin yerine kullanabileceğimiz farklı eş anlamlı kelimeler bulunmaktadır. Fakat kelimesinin eş anlamlıları:

  • Ancak
  • Ne var ki
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Fakatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fakat kelimesinin eş anlamı ile farklı örnek cümleler kurulabilir. Fakatın eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Seninle dışarı çıkabilirim ne var ki annem saat sekizde evde olmamı söyledi.
  • Arkadaşımla alışverişe gideceğiz ne var ki önce ödevlerimi bitirmeliyim.
  • Arabamı ödünç veririm ancak bir şartım var.
  • Seninle arkadaş olabiliriz ancak daha fazla zaman geçirmeliyiz.
  • Onu çok seviyorum ancak başkasından hoşlandığını öğrendim.
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