Fakat eş anlamlısı nedir? Fakat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fakat kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve "ancak, ne var ki" anlamlarına gelmektedir. Dilimize ilk başta "feḳad" olarak geçen kelime zamanla Türkçeleşerek "fakat" hâlini almıştır. Dilimizde bağlaç görevi görmektedir. Fakat kelimesinin bağlaç olarak cümlelerimize kattığı ifadeler şu şekildedir:

Tutarlı olmayan iki farklı kavram ya da cümleyi birbirine bağlamak için,

Uyarma amaçlı kullanılan iki farklı kelime ya da cümleyi birbirine bağlamak için,

Ansızın olan, beklenmedik bir durumun anlatıldığı iki kavram ya da cümleleri birleştirmek için,

Bir ifadeyi kuvvetlendirmek için,

Bazı zamanlarda da dikkat çekmek için kullanılabilir.

Fakat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Fakat kelimesinin yerine kullanabileceğimiz farklı eş anlamlı kelimeler bulunmaktadır. Fakat kelimesinin eş anlamlıları:

Ancak

Ne var ki

Fakatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fakat kelimesinin eş anlamı ile farklı örnek cümleler kurulabilir. Fakatın eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Seninle dışarı çıkabilirim ne var ki annem saat sekizde evde olmamı söyledi.

Arkadaşımla alışverişe gideceğiz ne var ki önce ödevlerimi bitirmeliyim.

Arabamı ödünç veririm ancak bir şartım var.

Seninle arkadaş olabiliriz ancak daha fazla zaman geçirmeliyiz.

Onu çok seviyorum ancak başkasından hoşlandığını öğrendim.



