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İnme nedir? İnme tedavisi nasıl yapılır? İnme tedavisi için ilk saatler neden önemli?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 06.04.2019 08:08 | Son Güncelleme

Türkiye’de her yıl 60 bine yakın kişi inme nedeniyle ya hayatını kaybediyor ya da ömür boyu felç kalıyor. Peki, hastaneye felçli gelip yürüyerek çıkan hastalar olduğunu biliyor muydunuz? BAVİM (Beyin Anjiyografi ve İnme Merkezleri), inme ile mücadelede doğru adres olarak öne çıkıyor.

İnme nedir? İnme tedavisi nasıl yapılır? İnme tedavisi için ilk saatler neden önemli?

Türkiye’de her 3 dakikada 1 kişi inme geçiriyor. Bu, her yıl 200 bine yakın yeni inme hastası; inme nedeniyle ölen veya ciddi sakatlık riskiyle karşı karşıya kalan 60 bine yakın kişi anlamına geliyor. Batı’da inme sıklığı 70 yaşından sonra artarken, Türkiye’de ise 50-60 yaşlarından itibaren belirgin şekilde artış görülüyor. İnme, bu nedenle ülkemizde kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan ölüm nedeni olarak kabul ediliyor.

Hastaya İlk 6 saatte uygulanan anjiyografik pıhtı çıkarma tedavisi o denli yararlıdır ki, tedavi edilen 3 hastanın 1’i tamamen eski hayatına dönebiliyor. Bu nedenle inme geçiren kişinin, BAVİM yani Beyin Anjiyografi ve İnme Merkezi olan bir hastaneye kaldırılması gerekiyor.

İNME TEDAVİSİNDE KİLİT NOKTALAR VAR

İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi, İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir ve VM Medical Park Pendik Hastanesi’nde inmenin tanı, tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik hizmet veren BAVİM ağı, inme hastalarına yönelik hizmetlerinin yanı sıra Türkiye ve dünyada inmeye yönelik bilinci artırmaya yönelik çalışmalara da imza atmayı sürdürüyor.
Geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlayan BAVİM; Orta Doğu, Güney Avrupa, Rusya, Kuzey Afrika, Körfez Ülkeleri, Güney Asya’dan anestezi, nöroloji ve girişimsel nöroloji uzmanı hekimlere akut inme tedavisine yönelik kurs programlarını hayata geçirdi. İnme tedavisinde kullanılmaya yönelik geliştirilen yeni yöntem ve ürünlerin Türkiye’de tanıtılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca İstanbul’un hem Anadolu hem de Avrupa yakalarındaki nörologları kapsayan iletişim ve hasta referans ağı oluşturmaya öncülük ederek, inme tedavisinde hekimler arası bilgi paylaşımına yönelik çalışmalar yaptı.

BAVİM’in 2018 yılında hayata geçirdiği bir diğer önemli proje ise İstinye Üniversitesi ile Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği iş birliğinde düzenlediği Akut İnme Hastane Öncesi Yönetimi isimli eğitim programı oldu. İstinye Üniversitesi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde olay yerinden hastaneye ulaşıncaya kadarki süre içinde hastalara ilk müdahaleyi yapma sorumluluğunu üstlenen acil tıp teknikerlerine inmenin bulguları ve inme geçiren hastaya acil müdahale yöntemleri gibi konularda bilgi paylaşımında bulunuldu. İnme ile mücadele kilit rol üstlenen acil tıp teknikeri eğitimlerinin 2019 yılında da sürdürülmesi hedefleniyor.

HEDEF TÜM DÜNYADA ÖNCÜ ROL ÜSTLENMEK

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Krespi yönetiminde faaliyetlerini sürdüren BAVİM, 1200 hastayı kapsayan genel hizmet hacmi ve işleyiş özellikleri ile bugün ülkemizde özel olarak inmeye yönelik yapılandırılmış en önemli akut inme tedavi ağı olarak gösteriliyor.

BAVİM olarak hedeflerinin yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada inme ile mücadelede öncülük üstlenmek olduğunu belirten Prof. Dr. Yakup Krespi “Deneyimli hekim kadromuz, teknolojik altyapımız ve kullandığımız güncel tedavi yöntemleriyle inmeye karşı mücadelede yeni bir sayfa açtığımıza inanıyoruz. Medical Park gibi Türkiye’nin en yaygın hastane grubunun desteği ile BAVİM’i ülkemizin gurur duyacağı bir noktaya taşımak için çalışıyoruz” dedi.

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