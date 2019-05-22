İnşaat iskelesinin çökme anı kamerada

Ankara'da alınan bilgiye göre, Kızılay İzmir 1. Cadde'de bir binanın dış cephesinde kurulu iskele çöktü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı. (İHA)
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