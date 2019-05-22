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İnşaat iskelesinin çökme anı kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2019 15:28 | Son Güncelleme

Başkent Ankara'da bir inşaatın iskelesi çöktü.

Ankara'da alınan bilgiye göre, Kızılay İzmir 1. Cadde'de bir binanın dış cephesinde kurulu iskele çöktü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir inşaat Iskele çökme

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