İnşaatta yeni dönem: Betonsuz, tuğlasız evler 24 saate hazır

Karton denildiğinde çoğu kişinin aklına koli ya da ambalaj malzemeleri geliyor. Ancak Hollandalı tasarım şirketi Fiction Factory tarafından geliştirilen Wikkelhouse, kartonu dayanıklı bir yapı malzemesine dönüştürerek sürdürülebilir mimaride dikkat çeken örneklerden biri haline geldi.

24 KAT KARTONLA ÜRETİLİYOR

Wikkelhouse'un üretim sürecinde, ev şeklindeki özel bir kalıp etrafına 24 kat yüksek kaliteli karton sarılıyor. Katmanlar çevre dostu yapıştırıcılarla birbirine sabitlenerek güçlü ve yalıtım sağlayan bir yapı oluşturuluyor.

İlk bakışta kartonun dayanıklı bir yapı malzemesi olmadığı düşünülse de, çok katmanlı üretim tekniği sayesinde ortaya hafif, sağlam ve iyi yalıtılmış modüller çıkıyor.

SUYA KARŞI ÖZEL KORUMA

Karton katmanlar dış ortamla doğrudan temas etmiyor. Yapının dış yüzeyi, su geçirmez ancak nefes alabilen özel bir folyo ile kaplanıyor. Bunun üzerine uygulanan ahşap dış cephe kaplaması ise yapıyı yağmur, rüzgar ve diğer dış etkenlere karşı koruyor.

Bu sistem sayesinde Wikkelhouse'un, uygun bakım koşullarında en az 50 yıl kullanım ömrüne sahip olması hedefleniyor.

BİR GÜNDE KURULABİLİYOR

Wikkelhouse'un en dikkat çeken özelliklerinden biri de modüler tasarımı. Yapının parçaları Amsterdam'daki üretim tesisinde hazırlanıyor, ardından kurulacağı alana taşınarak bir araya getiriliyor.

Modüllerin montajı çoğu projede yaklaşık 24 saat içinde tamamlanabiliyor. Bu da geleneksel inşaat yöntemlerine göre çok daha kısa bir kurulum süresi sunuyor.

İHTİYACA GÖRE BÜYÜTÜLEBİLİYOR

Her modül yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda tasarlanıyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre yeni modüller ekleyerek yaşam alanını genişletebiliyor.

Yapıya mutfak, banyo, duş, geniş pencere sistemleri ve farklı iç mekan düzenlemeleri de entegre edilebiliyor.

FARKLI AMAÇLARLA KULLANILABİLİYOR

Hafif yapısı sayesinde birçok durumda klasik beton temel gerektirmeyen Wikkelhouse; tatil evi, ofis, misafir evi, stüdyo veya kompakt yaşam alanı olarak kullanılabiliyor.

Çevre dostu üretim anlayışı, kısa kurulum süresi ve modüler yapısıyla öne çıkan proje, sürdürülebilir konut çözümleri arasında dikkat çeken alternatiflerden biri olarak değerlendiriliyor.