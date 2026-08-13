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İstanbul Boğazı'na meteor yağdı! Görüntüler sosyal medyada olay oldu

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İstanbul Boğazı’nda gece saatlerinde denize giren gençler, gökyüzünde beliren Perseid meteor yağmurunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kısa süreliğine gökyüzünü aydınlatan meteor, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Kameraya yansıyan görüntüleri Hava Forum paylaştı.Magnezyum ve sodyum mineralleri içerdiği değerlendirilen meteorun gökyüzünde yüksek hızla ilerlerken parlak bir ışık oluşturduğu, ardından birkaç saniye içinde gözden kaybolduğu görüldü.

İstanbul Boğazı na meteor yağdı! Görüntüler sosyal medyada olay oldu 1

Meteorun bıraktığı parlak iz, Boğaz manzarasıyla birleşince etkileyici görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı na meteor yağdı! Görüntüler sosyal medyada olay oldu 2

AĞUSTOS AYININ EN DİKKAT ÇEKİCİ GÖK OLAYLARINDAN BİRİ

Uzmanlar, Perseid meteor yağmurunun her yıl Temmuz sonundan Ağustos ortasına kadar etkisini artırdığını belirttir.

İstanbul Boğazı na meteor yağdı! Görüntüler sosyal medyada olay oldu 3

Dünya’nın Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından kalan parçacıkların içinden geçmesiyle oluşan meteor yağmuru, özellikle Ağustos ayında gökyüzünde gözlemlenebilen en dikkat çekici gök olaylarından biri olarak kabul ediliyor.

İstanbul Boğazı na meteor yağdı! Görüntüler sosyal medyada olay oldu 4

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

İstanbul’da kaydedilen görüntü de Perseid meteor yağmurunun en yoğun dönemine denk gelirken, gece gökyüzünü izleyen vatandaşlar bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti.

İstanbul Boğazı na meteor yağdı! Görüntüler sosyal medyada olay oldu 5

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, Boğaz semalarında beliren parlak meteor görenleri hayran bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Meteor
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