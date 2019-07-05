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Ya gece vakti bununla göz göze gelseniz?

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İLGİNÇ HABERLER  | 05.07.2019 12:27 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Bali Adası'nda yaşayan Hari Toae'nın evinin tavanında gördüğü 'ürkütücü' yaratık görenleri hayrete düşürüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin yayınladığı haberde, ‘Arctiinae’ olarak adlandırılan bir güve familyasına ait olabileceği belirtilen tuhaf canlının iki kanadının ve farklı uzunluklarda dört kolunun olduğu görülüyor.

Hari, kanatlı böcek benzeri canlının yağmur yağdığı için eve girmiş olabileceğini söyledi.

Endonezyalı adam, “Evimde kalmasına müsaade edeceğim, fakat sadece gece için. Misafirlerimi korkutup kaçırmasını istemiyorum” şeklinde konuştu.

Benzer bir canlıyı daha önce görmediğini da ifade eden Hari, “Bu muhitten geldiğini sanmıyorum” dedi.

Daily Mail gazetesi, görüntülere yansıyan canlının Güneydoğu Asya ve Avustralya’ya özgü olan ‘Creatonotos gangis’ adı verilen türle benzer karakteristik özellikler taşıdığını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
güve Yaratık canavar

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