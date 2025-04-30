İnsan beynini güçlendiren bilim destekli 7 egzersiz

Bilindiği üzere fiziksel gücü artırmak için fiziksel egzersiz uygulanır. Bunlar vücudun dayanıklılığını ve esnekliğini arttırmaya da yardımcı olur. Bununla beraber, oldukça az kişi tarafından dikkat edilen şey ise zihinsel egzersizlerdir. Zihinsel egzersizler elle yazı yazmak, okumak ve hatta yürümek gibi birçok faaliyetten oluşabilir. Uzmanlara göre beynin işleyişini güçlendirerek ilerleyen yaşlarda oluşabilecek bilişsel sorunlar geciktirilebilir veya önlenebilmektedir.

İnsan beynini güçlendiren 7 egzersiz

1. Matematik problemleri çözmek

Matematik beynin çalışmasını sağlayan en etkili aktivitelerden biridir. Hafızayı ve zihinsel süreçleri destekler. Günümüzde akıllı telefon ya da bilgisayarlardaki uygulamalarda basit matematik problemlerinden faydalanılabilir.

2. Sudoku ile zihinsel kapasiteyi artırmak

Bilindiği üzere Sudoku oyunu zihinsel süreçleri destekleyen bir aktivitedir. Bu oyundaki amaç kareleri 9 adet rakamla doldurmak. Sudoku zihni zorlayan bir oyundur. Bu sayede sorun çözme kabiliyeti de gelişir. Çoğunlukla günlük gazete ve dergilerde bulunur. Bununla beraber akıllı cihazlar için de sudoku uygulamaları mevcuttur.

3. Ayak parmakları ile oynamak

Ayak parmaklarının yavaşça oynatılması zihinsel faaliyetleri güçlendirir. Bununla beraber dikkat ve odaklanma konusunda da faydalıdır. Bunun için ayak parmaklarının yavaşça hareket ettirilmesi gerekir. Buna her sabah yataktan kalkmadan önce 3-4 dakika ayırılmalıdır.

4. Bol bol kitap okumak

Okumak oldukça basit bir aktivite türüdür. Bu eylem zihinsel aktiviteyi ve düşünsel faaliyetleri güçlendirir. Ayrıca zihni rahatlatır. Günlük hayattaki stresi de azaltır. Okumanın faydaları arasında yaratıcılık, iyi bir hafıza ve daha hızlı sorun çözme kabiliyeti yer alır.

5. Yeni bir dil öğrenmek

Yeni bir dil öğrenmek için harcanan çaba beynin önemli bölgelerini faaliyete geçirir. Beyin zarı gibi noktalar akustik işleme, anlama ve kelime üretebilme ile ilişkilidir. Bu ise hipokampüsü büyütür. Bununla beraber hafızayı ve öğrenme yetisini güçlendirir. Birden fazla dil bilmenin zihinsel rezervleri güçlendirdiği bilinmektedir. Bu durum da alzheimer gibi sağlık sorunlarına karşı koruma sağlamaktadır.

6. Yürüyüş yapmak

Yürüyüşe çıkmak ve benzeri faaliyetler beyin fonksiyonlarına oldukça faydalıdır. Bilhassa bu ileri yaştaki insanlar için geçerlidir. Bu tür aktiviteler hafızayı, akıcılığı ve dikkati destekler. Oksijen alma sürecini artırdığından aynı zamanda beynin ihtiyacı olan ögeleri almasına da fayda sağlar. Bu sayede dokuların, sinirlerin ve nöronların korunmasına yardımcı olur.

7. Görselleştirmek

Bu aktivite için bir arkadaşa ya da aile üyesine ihtiyaç duyulabilir. Karşınızdaki kişi, 5 ve 10 tane farklı nesne gösterir. Her nesne 15 saniye kadar incelenir. Ardından bu kişi nesneleri evin farklı yerlerine yerleştirir. Birkaç dakika bekledikten sonra, her nesne detaylı olarak anlatılır. Ayrıca bulunduğu yer hakkında da bilgi verilir. Bu aktiviteden etkili sonuçlar elde edebilmek için 10-15 dakika içerisinde tamamlamaya çalışın.