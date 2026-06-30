İnsan boyutundaki sevgili robotunu satın almak için binlerce kişi sıraya girdi! Satış fiyatı belli oldu

UB Robotics tarafından geliştirilen ve "duygusal arkadaşlık" amacıyla tasarlanan U1 isimli insansı robot, görünümü, gerçekçi mimikleri ve kullanıcıyla zamanla duygusal bağ kurabilen yapay zeka sistemiyle dikkat çeken robot, teknoloji dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

BİNLERCE KİŞİ DAHA PİYASAYA ÇIKMADAN SİPARİŞ VERDİ

Şirketin UWorld markası altında geliştirdiği U1 modeli, Çin'in en büyük e-ticaret platformlarından biri olan JD.com üzerinden ön satışa sunuldu. Nihai satış fiyatı henüz açıklanmamasına rağmen, ön sipariş için talep edilen yaklaşık 440 dolarlık depozitoyu ödemeyi kabul eden binlerce kişi kısa sürede sıraya girdi. Toplamda 1,4 milyon depozito toplandı.

İlk günlerde oluşan yoğun talep, yapay zeka destekli insansı robotların artık yalnızca teknoloji meraklılarının değil, geniş kitlelerin de ilgisini çektiğini ortaya koydu. Şirketin, yalnızca ön siparişlerden milyonlarca dolarlık gelir elde ettiği belirtiliyor.

İNSAN GİBİ GÖRÜNÜYOR İNSAN GİBİ TEPKİ VERİYOR

U1'i diğer insansı robotlardan ayıran en önemli özellik, sahip olduğu hiper gerçekçi tasarım. Robotun erkek versiyonu 183 santimetre boyunda ve 42 kilogram ağırlığında üretilirken, kadın modeli 168 santimetre boyunda ve 35 kilogram ağırlığında tasarlandı. İnsan tenine benzeyen özel silikon kaplama kullanılan robotlar; göz yapısı, yüz hatları, makyaj seçenekleri ve farklı karakter tasarımlarıyla kişiselleştirilebiliyor.

Toplam 88 hareket noktasına sahip olan robotlar, yürürken, otururken veya jest yaparken oldukça doğal hareketler sergileyebiliyor. Bu sayede mekanik bir makineden çok gerçek bir insan izlenimi veriyor.

SAHİBİNİ TANIYOR ALIŞKANLIKLARINI ÖĞRENİYOR

Robotun en dikkat çeken tarafı ise gelişmiş yapay zeka altyapısı. U1, kullanıcıların ses tonlarını, konuşma tarzlarını ve yüz ifadelerini analiz edebiliyor. Zamanla gerçekleşen tüm etkileşimleri hafızasında tutarak karşısındaki kişinin alışkanlıklarını öğreniyor ve iletişim şeklini buna göre şekillendiriyor.

Şirket, robotun yalnızca komutları yerine getiren bir cihaz olmadığını, zaman içinde kullanıcıyla bağ kurabilen bir "yol arkadaşı" olarak tasarlandığını belirtiyor. Bu nedenle U1, ev içi kullanım ve duygusal eşlik amacıyla geliştirildi. Ağır yük taşıma veya endüstriyel görevler yerine günlük yaşamda insanlarla etkileşim kurmaya odaklanıyor.

GİZLİLİK TARTIŞMALARI BAŞLADI

Ancak robotun gördüğü yoğun ilgi kadar, yarattığı tartışmalar da dikkat çekiyor. Psikologlar ve teknoloji uzmanları, insanların her zaman onaylayan ve tüm beklentilerine uyum sağlayan yapay karakterlerle uzun süre vakit geçirmesinin gerçek sosyal ilişkilerden uzaklaşmaya neden olabileceğini düşünüyor. Uzmanlara göre duygusal bağ kurabilen robotlar, özellikle yalnız yaşayan bireylerde bağımlılık riskini artırabilir. Bunun yanı sıra robotun kullanıcılarla yaptığı konuşmaları ve davranışları kaydetmesi veri güvenliği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

UB Robotics ise eleştirilere karşı önemli bir güvenlik detayı paylaştı. Şirkete göre robotun topladığı kişisel veriler ve anılar bulut sistemlerine aktarılmıyor. Tüm bilgiler cihazın kendi içerisinde, çevrimdışı ve şifrelenmiş şekilde saklanıyor.Böylece kullanıcıların özel hayatına ilişkin verilerin dışarıya sızmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

EYLÜL AYINDA TESLİMAT BAŞLAYACAK

U1'in resmi tanıtımı ve satış fiyatının, 30 Haziran 2026'da Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek etkinlikte açıklanması bekleniyor. Tek şarjla 2 ila 4 saat arasında çalışabilen robotların ilk teslimatlarının ise Eylül 2026 ortasında başlaması planlanıyor.