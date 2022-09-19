İnsan eş anlamlısı nedir? İnsanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanımı

İnsan kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "insanlık, insan soyu" anlamına gelen ve "ans" kökünden türeyen "insān" kelimesinden alıntıdır. Aynı zamanda Arapça olan bu kelime Süryanice "ināş" kelimesiyle de aynı kökene sahiptir. İbranice ve Akatçada da eş kökenli kelimeler vardır. Arapçada çoğul anlamda kullanılan insan kelimesi Türkçede tekil olarak "tekil kişi" anlamında da kullanılmıştır.

İnsan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

İnsan kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı duyguları ve düşünceleri olan, idrak ve muhakeme yeteneğine sahip olan canlıdır. Aynı zamanda huy ve ahlak yönünden üstün olan kimse için de insan kelimesi kullanılır. İnsan kelimesinin eş anlamlısı olan pek çok sözcük vardır. Gerek günlük sohbetlerde gerekse günlük yazışmalarımızda bu kelimeleri kullanırız.

Bir toplumu oluşturan insanları, kelime olarak farklı bir çok kelimeyle ifade edebiliriz. İnsan kelimesi yerine beşer ya da ölümlü de diyebiliriz. Aynı zamanda kişi de diyebiliriz. Bu durum anlam farklılığı yaratmaz sadece farklı sözcük kullanılır. İnsan kelimesinin eş anlamlıları olan sözcük listesi:

Adam

Âdem

Âdemoğlu

Âdem evladı

Beşer

Beniâdem

Benibeşer

Ölümlü

İsim

İn

Kişi

Kişioğlu

Sima

İnsanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

İnsan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurmak gerekirse:

Beşer şaşar diye daha önce de boşuna söylememişler.

Bir çok şeyden aciz olan bu âdemle derdiniz neydi?

Ne olacak bu ölümlünün hâli?

Bugün kişi kişi gezip sokak röportajı yapıyoruz.

Ben bu simayı daha önce çok kez bizim semtte gördüm.

Yapılan bu faaliyetlerde beşerler için hizmetlerin güzel bir şekilde tamamlanması gerekir.

Biz bu isimle farklı projelerde de yer almıştık.

İyi bir adam isterse her türlü zorluğun üstesinden gelir.

Kendisi gayet kibirli ve öfkeli bir âdemoğlu.

Hemen hemen hepsi paranın bozduğu âdem evlatlarıydı, ahir zaman!

Vücudunuzla beniâdeminiz arasında hiçbir fark yok ki yaşayıp yaşamadığını anlayayım.

Şiire, romana, hikâyeye anlam yükleyip rehberlik etmek benibeşerin dünyasında var.

Erken mi geldik, in cin top oynuyor sokakta.



