İnsan eş anlamlısı nedir? İnsanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanımı

İnsan kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "insanlık, insan soyu" anlamına gelen ve "ans" kökünden türeyen "insān" kelimesinden alıntıdır. Aynı zamanda Arapça olan bu kelime Süryanice "ināş" kelimesiyle de aynı kökene sahiptir. İbranice ve Akatçada da eş kökenli kelimeler vardır. Arapçada çoğul anlamda kullanılan insan kelimesi Türkçede tekil olarak "tekil kişi" anlamında da kullanılmıştır.
İnsan kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı duyguları ve düşünceleri olan, idrak ve muhakeme yeteneğine sahip olan canlıdır. Aynı zamanda huy ve ahlak yönünden üstün olan kimse için de insan kelimesi kullanılır. İnsan kelimesinin eş anlamlısı olan pek çok sözcük vardır. Gerek günlük sohbetlerde gerekse günlük yazışmalarımızda bu kelimeleri kullanırız.
Bir toplumu oluşturan insanları, kelime olarak farklı bir çok kelimeyle ifade edebiliriz. İnsan kelimesi yerine beşer ya da ölümlü de diyebiliriz. Aynı zamanda kişi de diyebiliriz. Bu durum anlam farklılığı yaratmaz sadece farklı sözcük kullanılır. İnsan kelimesinin eş anlamlıları olan sözcük listesi:
İnsan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurmak gerekirse:
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