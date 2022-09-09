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Erdem eş anlamlısı nedir? Erdem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Türkçeden pek çok sözcük günümüze kadar korunmuştur ve hâlen kullanılmaktadır. Erdem kelimesi de Eski Türkçeden beri dilimizde olan bir kelimedir. Toplum içerisinde olumlu bir anlam ifade etmektedir. Özellikle felsefi metinlerde sıklıkla rastlanır. Peki, erdem kelimesinin eş anlamı nedir?

Erdem eş anlamlısı nedir? Erdem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski bir Türkçe kelime olan erdem, geçmişten bugüne kadar korunmuştur. Eski Türkçede de "erdem" hâliyle "yiğitlik, şan" anlamında kullanılmıştır. Ayrıca Moğolcada “bilgi, bilgelik, yetenek, beceri” anlamına gelen "erdem" kelimesiyle de eş kökenlidir. Erdem kelimesinin Türkçedeki en eski yazılı kaynağı Küli Çors yazıtıdır. Bu yazıtta "yiğitliğin şanı" anlamında kullanılmıştır.

Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkabilen bu sözcüğün felsefede ifade ettiği anlam da oldukça geniştir. Ruhsal olgunluğu ifade eder.

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Erdem ne demek?

Kelimenin TDK’ya göre anlamı şe şekildedir: "1. İyi olma, alçak gönüllük, yiğitlik ve doğruluk gibi ahlakın övdüğü niteliklerin genel adı 2. İnsanın ruhsal olgunluğu." Erdem kelimesini içeren örnek cümleler şu şekildedir:

  • Çağımızda erdemli olmak gerçekten de zor bir iş.
  • Erdem sahibi bir çocuk olduğu her hareketinden belliydi.
  • Erdemli bir şekilde yetiştirilmeyen çocuklar büyüdüklerinde dünyanın başına büyük dertler açıyorlar.
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Erdemin eş anlamlısı nedir?

Erdem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "fazilet"tir. Fazilet kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Üstünlük, seçkinlik, erdem anlamlarına gelir.

Erdemin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Erdemin eş anlamlısı olan fazilet kelimesiyle çeşitli cümleler kurulabilir. Birkaç örnek vermek gerekirse:

  • Fazilet sahibi insanların iş hayatlarında tutunmaları bazen zor olabiliyor.
  • Faziletli bir insan olduğundan dolayı rüşvet teklifini hiç düşünmeden reddetti.
  • Böyle gaddar ve yalancı bir adamın fazilet sahibi olduğuna kim inanır ki?
  • Faziletli bir insan olduğunu söylüyor ama aynı zamanda insanlara acı çektirmekten de geri durmuyor.
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