EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Baş eş anlamlısı nedir? Baş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Baş eş anlamlısı nedir? Baş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dillerin en eski dönemleri, modern hâllerinin oluşmasında ve gelişmesinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Günümüzde dillerin modern hâlleri, hâlâ geçmiş dönemlerindeki kelimelerin çoğunu direkt ya da türeterek kullanır. Türkçe de bu dillerden birisidir. Türkiye Türkçesinde ve Türkçenin diğer kollarında kullanılan kelimelerin büyük bir çoğunluğu Türkçenin en eski dönemlerine dayanır. Baş kelimesi de eski dönemlerden beri dilimizdedir. Peki, başın eş anlamlısı nedir?

Baş eş anlamlısı nedir? Baş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günümüzde kullandığımız baş kelimesi, Eski Türkçe dönemine dayanır. Eski Türkçe döneminde de "kafa, lider, reis" anlamlarında kullanılan "baş" kelimesinden evrilmiştir. Baş kelimesinin dilimizde tespit edilen en eski yazılı kullanımı Orhun Yazıtları'ndadır. Burada da "baş" olarak kullanılan kelime, "kafa" anlamındadır.

Baş kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı: "İnsan ve hayvanlarda göz, burun gibi organların bulunduğu vücudun üst veya ön bölümünde bulunan bölüm, bir toplumu yöneten kişi, bir şeyin başlangıcı, en yüksek nokta, deniz araçlarında bulunan uç nokta" şeklindedir. Eski dönemlerde sadece "kafa, baş, lider" olarak kullanılan kelimenin anlamı günümüzde genişlemiştir. Zamanla baş kelimesinin anlamıyla aynı anlamı karşılayan kelimeler de türemiştir.

Hasta eş anlamlısı nedir? Hasta kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerHasta eş anlamlısı nedir? Hasta kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Baş kelimesinin eş anlamı?

Baş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Kafa
  • Ser
  • Kelle
  • Saksı
  • Mebde
  • Mir
Hasım eş anlamlısı nedir? Hasım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerHasım eş anlamlısı nedir? Hasım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Başın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Baş kelimesinin birden fazla anlamı olduğu için eş anlamlıları seçerken cümlenin bağlamına bakmak gerekir. Baş eş anlamlısı ile kurulan örnek cümleler vermemiz gerekirse:

  • Futbolcu topa öyle bir kafa attı ki kalecinin yapabileceği bir şey kalmamıştı.
  • Zamanında ona çok söylemiştim ama beni dinlemediği için şimdi anca kellesine vurur.
  • Öyle bir sarhoş olmuştu ki serinde bir damla bile akıl kalmamıştı.
  • Yahu sen beni neden anlamıyorsun, kellen boş mu senin?
  • Bu işin miri o, ne yapacaksanız önce ona sorun.
  • Hayatının daha mebdesinde, bu ne tantana?
İlave eş anlamlısı nedir? İlave kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerİlave eş anlamlısı nedir? İlave kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilek eş anlamlısı nedir?Dilek eş anlamlısı nedir?
YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?
Bakan açıkladı! "Yüzde 80'i gerçekleşti"Bakan açıkladı! "Yüzde 80'i gerçekleşti"
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler ligler ne zaman başlayacak

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları!

2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları!

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.