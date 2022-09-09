Baş eş anlamlısı nedir? Baş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günümüzde kullandığımız baş kelimesi, Eski Türkçe dönemine dayanır. Eski Türkçe döneminde de "kafa, lider, reis" anlamlarında kullanılan "baş" kelimesinden evrilmiştir. Baş kelimesinin dilimizde tespit edilen en eski yazılı kullanımı Orhun Yazıtları'ndadır. Burada da "baş" olarak kullanılan kelime, "kafa" anlamındadır.

Baş kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı: "İnsan ve hayvanlarda göz, burun gibi organların bulunduğu vücudun üst veya ön bölümünde bulunan bölüm, bir toplumu yöneten kişi, bir şeyin başlangıcı, en yüksek nokta, deniz araçlarında bulunan uç nokta" şeklindedir. Eski dönemlerde sadece "kafa, baş, lider" olarak kullanılan kelimenin anlamı günümüzde genişlemiştir. Zamanla baş kelimesinin anlamıyla aynı anlamı karşılayan kelimeler de türemiştir.

Baş kelimesinin eş anlamı?

Baş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Kafa

Ser

Kelle

Saksı

Mebde

Mir

Başın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Baş kelimesinin birden fazla anlamı olduğu için eş anlamlıları seçerken cümlenin bağlamına bakmak gerekir. Baş eş anlamlısı ile kurulan örnek cümleler vermemiz gerekirse:

Futbolcu topa öyle bir kafa attı ki kalecinin yapabileceği bir şey kalmamıştı.

Zamanında ona çok söylemiştim ama beni dinlemediği için şimdi anca kellesine vurur.

Öyle bir sarhoş olmuştu ki serinde bir damla bile akıl kalmamıştı.

Yahu sen beni neden anlamıyorsun, kellen boş mu senin?

Bu işin miri o, ne yapacaksanız önce ona sorun.

Hayatının daha mebdesinde, bu ne tantana?



