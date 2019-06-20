İnsanlar bu kadının yalancı olduğunu iddia ediyor! Nedeni ise çok ilginç...

Sosyal medya denizinde, her gün milyonlarca paylaşım yapılıyor. Hal böyle olunca herkes artık sosyal medyanın kurdu olmuş vaziyette. Yaptığınız en ufak bir hata ya da photoshop anında fark edilebiliyor. Daha sonra sosyal medyadan linç yemeniz kaçınılmaz bir son oluyor. Cristina Szeifert, adlı kadın da böyle bir durumla gündeme geldi.

Cristina Szeifert, sosyal medya sayfalarına göre Romen bir klinik psikolog, sertifikalı yaşam ve sağlık koçu, motivasyonel konuşmacı, girişimci, eski bir model, blog yazarı ve sanatçı.

Uzun bir kariyer listesine sahip bu kadın, sosyal medya hesabından tuvalin karşısında resim yaptığı fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

“Eserlerime bu şekilde başlıyorum” gibi başlıkları olan bitmiş sanat eserlerinin yanında çekilmiş fotoğraflarını paylaşan kadın, bir kişinin fark ettiği bir detayla eleştirilerin odağı oldu.

Bir kullanıcı, her fotoğrafta kadının paletinin hiç değişmediğini iddia etti. Renklerin yerleri ve şekilleri bile ona göre aynıydı.

Bu nedenle, kadının o resimleri kendisinin yapıp yapmadığı tartışılırken, fotoğrafların kurgu olduğu da iddia edildi.