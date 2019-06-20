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İnsanlar bu kadının yalancı olduğunu iddia ediyor! Nedeni ise çok ilginç...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 20.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

Yaptığı resimleri sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Ama birisi, kadının paylaşımlarında öyle tuhaf bir şey fark etti ki sonra olanlar oldu.

İnsanlar bu kadının yalancı olduğunu iddia ediyor! Nedeni ise çok ilginç...

Sosyal medya denizinde, her gün milyonlarca paylaşım yapılıyor. Hal böyle olunca herkes artık sosyal medyanın kurdu olmuş vaziyette. Yaptığınız en ufak bir hata ya da photoshop anında fark edilebiliyor. Daha sonra sosyal medyadan linç yemeniz kaçınılmaz bir son oluyor. Cristina Szeifert, adlı kadın da böyle bir durumla gündeme geldi.

Cristina Szeifert, sosyal medya sayfalarına göre Romen bir klinik psikolog, sertifikalı yaşam ve sağlık koçu, motivasyonel konuşmacı, girişimci, eski bir model, blog yazarı ve sanatçı.

Uzun bir kariyer listesine sahip bu kadın, sosyal medya hesabından tuvalin karşısında resim yaptığı fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

“Eserlerime bu şekilde başlıyorum” gibi başlıkları olan bitmiş sanat eserlerinin yanında çekilmiş fotoğraflarını paylaşan kadın, bir kişinin fark ettiği bir detayla eleştirilerin odağı oldu.

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Bir kullanıcı, her fotoğrafta kadının paletinin hiç değişmediğini iddia etti. Renklerin yerleri ve şekilleri bile ona göre aynıydı.

Bu nedenle, kadının o resimleri kendisinin yapıp yapmadığı tartışılırken, fotoğrafların kurgu olduğu da iddia edildi.

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Cristina Szeifert adlı kadın ise gelen yorumlar karşısında kendisini şöyle savundu:

“Bu saçma durum için biraz şok oldum ama sana cevap vereceğim. Çocukluğumdan beri sanatla iç içeyim, sanat okulundan mezun oldum ve yıllar boyunca içimde tutku olarak kaldı. Sanat okulundan sonra, psikoloji üniversitesine gittim, ilk işimi 22 yaşımın başında açtım ve İtalya'da üst düzeyde modellik yapmaya başladım. Zaman geçtikçe, özellikle geçen yıl, resim tutkumu yeniden başlattım. Bir tabloyu bitirdikten sonra, final sonucunu Instagram sayfamda yayınlarım. Kendimi mükemmel göründüğüm şekilde fotoğraflamayı seviyorum, paylaşımlarımdaki resimler, temiz giysiler ve makyajlarım ile ilgili eleştiriler yapıldı. Güzellik şirketim var ve birçok kadın için bir modelim, bu yüzden sosyal medyada iyi bir imaja sahip olmaktan hoşlanıyorum. İlk yıllarımda, 18-20 yaşlarında çok resim yaptım ve Romanya'daki bir yetimhaneden gelen çocuklar için bir sanat öğretmeni bile oldum (tabii ki ücretsiz). Sanat resimlerimi, insanları, hayallerini takip etme ve tutkularını bırakmamaları için motive etmeye çalışmak için yayınladım. Temiz görünüşüm yüzünden insanların bu kadar sinirlenebileceğini asla beklemiyordum. [Fotoğraflardaki] palet muhtemelen birkaç fotoğrafta aksesuar olarak kullanıldı ve üzerinde yıkanabilir akrilik boya kullandım, böylece birçok fotoğrafta benzer gözüküyor. Zamanım olduğu kadar sık resim yapıyorum. Çok yoğun bir hayatım var ama bir şeyler yaratmayı seviyorum ve resim yapmak benim için rahatlatıcı. Boyamaktan gurur duyuyorum ve bu tutkuyu hayatım boyunca sürdüreceğim.”

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