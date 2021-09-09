İnsanlar İkiye Ayrılır filminin galası yapıldı! Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın başrollerde

BluTV ve Bir Film'in ortak yapımcılığındaki 'İnsanlar İkiye Ayrılır' filmi, geçtiğimiz akşam akşam Kanyon Cinemaximum'da gerçekleşen galayla, vizyonu öncesi seyircilerle buluştu. Başarılı oyuncular Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın'ın başrollerini paylaştığı filmin galasında tüm ekip kırmızı halıda basın karşısına çıkarken, filmlerinin 10 Eylül'den itibaren sinemaseverlerle buluşacak olmasının heyecanını yaşadılar.

'İnsanlar İçin İkiye Ayrılır' için oyuncular, sanatın hiçbir zaman sönmeyeceğini ve sinemaseverleri salonlara çağırarak ekip ruhuyla anlattıkları bu hem güncel hem de farklı konuya sahip filmlerini izlemeye davet etti.

Filmin proje tasarımını ve senaristliğini üstlendiği, aynı zamanda da yönetmen koltuğunda oturduğu Tunç Şahin ise filmin pandemi döneminde çekilen ilk Türk filmi olduğunu belirterek bir "ilk"e imza attıklarının altını çizdi.

Boran Kuzum, Melis Birkan, Sedef Avcı, Yiğit Kirazcı, Selen Uçer, Umut Kurt ve Elit Andaç Çam gibi ünlü isimlerin de katıldığı galada film gösteriminin ardından tüm ekip tebrikleri kabul ettiler.

Başak Daşman, Erdem Akakçe, Nezaket Erden, Gökay Müftüoğlu ve Sabahattin Yakut'un da oyuncu kadrosunda yer aldığı ve Metin Akdülger ile Hazal Türesan'ın ise konuk oyuncu olarak seyirci karşısına çıktığı 'İnsanlar İkiye Ayrılır', 10 Eylül'den itibaren sinemalarda.

FİLMİN KONUSU

Görevleri, borçlu insanları psikolojik baskı ile köşeye sıkıştırarak, yapabilecekleri en yüksek tahsilatı yapmak olan Duygu ve Bahadır, Ceren Gürel adlı bir borçlunun dosyasını takip etmeye başlar.

İkili bir yandan genç kadını sıkıştırmak için akıl oyunları oynarken, öte yandan da dosyanın sonunda alınacak prim için birbirlerine karşı amansız bir mücadele içine girer.



