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İnsanlar İkiye Ayrılır filminin galası yapıldı! Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın başrollerde

09.09.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın'ın başrollerinde yer aldığı 'İnsanlar İkiye Ayrılır'ın galası geçtiğimiz akşam akşam gerçekleşti. 10 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak filmin ekibi heyecanlarını davetlilerle paylaştı.

İnsanlar İkiye Ayrılır filminin galası yapıldı! Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın başrollerde

BluTV ve Bir Film'in ortak yapımcılığındaki 'İnsanlar İkiye Ayrılır' filmi, geçtiğimiz akşam akşam Kanyon Cinemaximum'da gerçekleşen galayla, vizyonu öncesi seyircilerle buluştu. Başarılı oyuncular Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın'ın başrollerini paylaştığı filmin galasında tüm ekip kırmızı halıda basın karşısına çıkarken, filmlerinin 10 Eylül'den itibaren sinemaseverlerle buluşacak olmasının heyecanını yaşadılar.

Film Ekibi

'İnsanlar İçin İkiye Ayrılır' için oyuncular, sanatın hiçbir zaman sönmeyeceğini ve sinemaseverleri salonlara çağırarak ekip ruhuyla anlattıkları bu hem güncel hem de farklı konuya sahip filmlerini izlemeye davet etti.

Pınar Deniz

Filmin proje tasarımını ve senaristliğini üstlendiği, aynı zamanda da yönetmen koltuğunda oturduğu Tunç Şahin ise filmin pandemi döneminde çekilen ilk Türk filmi olduğunu belirterek bir "ilk"e imza attıklarının altını çizdi.

Boran Kuzum

Boran Kuzum, Melis Birkan, Sedef Avcı, Yiğit Kirazcı, Selen Uçer, Umut Kurt ve Elit Andaç Çam gibi ünlü isimlerin de katıldığı galada film gösteriminin ardından tüm ekip tebrikleri kabul ettiler.

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Başak Daşman, Erdem Akakçe, Nezaket Erden, Gökay Müftüoğlu ve Sabahattin Yakut'un da oyuncu kadrosunda yer aldığı ve Metin Akdülger ile Hazal Türesan'ın ise konuk oyuncu olarak seyirci karşısına çıktığı 'İnsanlar İkiye Ayrılır', 10 Eylül'den itibaren sinemalarda.

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FİLMİN KONUSU

Görevleri, borçlu insanları psikolojik baskı ile köşeye sıkıştırarak, yapabilecekleri en yüksek tahsilatı yapmak olan Duygu ve Bahadır, Ceren Gürel adlı bir borçlunun dosyasını takip etmeye başlar.

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İkili bir yandan genç kadını sıkıştırmak için akıl oyunları oynarken, öte yandan da dosyanın sonunda alınacak prim için birbirlerine karşı amansız bir mücadele içine girer.

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Son halini paylaştı: Tedavi görüyorumSon halini paylaştı: Tedavi görüyorum
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Pınar Deniz
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