Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. İnsanlar Interstellar’a Christopher Nolan Hızlı ve Öfkeli serisine hayran

İnsanlar Interstellar’a Christopher Nolan Hızlı ve Öfkeli serisine hayran

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 11.12.2020 08:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İnsanlar Interstellar’a Christopher Nolan Hızlı ve Öfkeli serisine hayran

Inception, Interstellar ve Tenet gibi filmlerin usta yönetmeni Christopher Nolan, Hızlı ve Öfkeli serisinin hayranı çıktı. Seri hakkında konuşan Nolan, özellikle Tokyo Drift'i övdü.

Inception, Interstellar ve son olarak Tenet filmiyle gündemde olan başarılı yönetmen Christopher Nolan, aslında bir Hızlı ve Öfkeli serisi hayranıymış. Son filmi Tenet’le eleştirmenlerden ve izleyicilerden çok iyi yorumlar almayan İngiliz yönetmen, Hızlı ve Öfkeli serisine hayran olduğunu söyledi ve Tokyo Drift'i övdü.

HIZLI VE ÖFKELİ SERİSİNDEN EN BEĞENDİĞİ TOKYO DRİFT

Happy Sad Confused podcast programına katılan Christopher Nolan, Hızlı ve Öfkeli hakkında konuştu. Nolan'ın tarzına hiç yakın olmadığını söyleyebileceğimiz seri hakkında yönetmen şu sözleri sarf etti: "Ben orijinal filmlerin insanıyım. Ama Tokyo Drift'e karşı bir zaafım var. Ve Justin Lin'in yinelemeleriyle daha büyük, daha çılgın ve sonra daha büyük ve daha çılgın hale geldi. Başka bir şeye dönüştüler, başka ama eğlenceli bir şeye."

nolan fast and furious

Christopher Nolan ise son olarak Tenet filmini vizyona soktu. Ancak Nolan ve Warner Bros'un ortak olarak verdiği sinema kararı büyük tartışmalara neden olmuştu. Çünkü stüdyo ve yönetmen, Tenet sayesinde coronavirüs salgınının ortasında sinemaları kurtaracaklarını düşünüyorlardı. Sonuç pek de öyle olmadı. Warner Bros bu yenilginin ardından tüm 2021 filmlerini HBO Max'te yayınlama kararı verdi.

Ne Vizontele ne de 7. Koğuştaki Mucize... Son 20 yılın en beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!Ne Vizontele ne de 7. Koğuştaki Mucize... Son 20 yılın en beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar... Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar...
Sosyal medyada infial yarattı: 'Kaç kişinin karnı doyar?'Sosyal medyada infial yarattı: 'Kaç kişinin karnı doyar?'
İşte tarihin sıfır noktası! Sırlarla doluİşte tarihin sıfır noktası! Sırlarla dolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

En beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

En beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

Görenler Norveç'te sanıyor! Bu dağ evleri Türkiye'de

Görenler Norveç'te sanıyor! Bu dağ evleri Türkiye'de

İlginizi Çekebilir

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

Hem Instagram’a hem de Khole Kardashian’a meydan okudu

Hem Instagram’a hem de Khole Kardashian’a meydan okudu

Senegal’da doğan da var, Arabistan’da doğan da!

Senegal’da doğan da var, Arabistan’da doğan da!

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Diğer Haberler

Dünyanın izlediğini Türkler izlemiyor! Netflix’ten çarpıcı sonuçlar

Dünyanın izlediğini Türkler izlemiyor! Çarpıcı sonuçlar

Bu film yüzünden hastalıklara kaldı! George Clooney’li The Midnight Sky’ın son fragmanı yayınlandı

Bu film yüzünden hastalıklara kaldı! Karşınızda final fragmanı

Marvel, Fantastic Four’dan vazgeçmiyor! Yeni seri için hazırlıklar başladı

Marvel vazgeçmiyor! Yeni seri için hazırlıklar başladı

Evde Tek Başına 2'deki otelde tek gece kalmanın fiyatı sosyal medyada infial yarattı: 'O fiyata kaç kişinin karnı doyar?'

Sosyal medyada infial yarattı: 'Kaç kişinin karnı doyar?'

Oscarlı aktör Nicolas Cage’in sunacağı Küfürler Tarihi'nden fragman yayınlandı

Oscarlı aktör küfürlerin tarihine iniyor

Chloe Grace Moretz bulutların üzerinde... Shadow in the Cloud’dan baş döndüren fragman

Yüksekten korkuyorsanız izlemeyin! Baş döndüren fragman

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.