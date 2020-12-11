İnsanlar Interstellar’a Christopher Nolan Hızlı ve Öfkeli serisine hayran

Inception, Interstellar ve son olarak Tenet filmiyle gündemde olan başarılı yönetmen Christopher Nolan, aslında bir Hızlı ve Öfkeli serisi hayranıymış. Son filmi Tenet’le eleştirmenlerden ve izleyicilerden çok iyi yorumlar almayan İngiliz yönetmen, Hızlı ve Öfkeli serisine hayran olduğunu söyledi ve Tokyo Drift'i övdü.

HIZLI VE ÖFKELİ SERİSİNDEN EN BEĞENDİĞİ TOKYO DRİFT

Happy Sad Confused podcast programına katılan Christopher Nolan, Hızlı ve Öfkeli hakkında konuştu. Nolan'ın tarzına hiç yakın olmadığını söyleyebileceğimiz seri hakkında yönetmen şu sözleri sarf etti: "Ben orijinal filmlerin insanıyım. Ama Tokyo Drift'e karşı bir zaafım var. Ve Justin Lin'in yinelemeleriyle daha büyük, daha çılgın ve sonra daha büyük ve daha çılgın hale geldi. Başka bir şeye dönüştüler, başka ama eğlenceli bir şeye."

Christopher Nolan ise son olarak Tenet filmini vizyona soktu. Ancak Nolan ve Warner Bros'un ortak olarak verdiği sinema kararı büyük tartışmalara neden olmuştu. Çünkü stüdyo ve yönetmen, Tenet sayesinde coronavirüs salgınının ortasında sinemaları kurtaracaklarını düşünüyorlardı. Sonuç pek de öyle olmadı. Warner Bros bu yenilginin ardından tüm 2021 filmlerini HBO Max'te yayınlama kararı verdi.



