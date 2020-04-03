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İnsanlar neden koronavirüs salgınına 5G’nin sebep olduğunu düşünüyor?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını, hızlıca pandemiye dönüşürken birçok ülke karantina altında. Dünyayı böylesine etkileyen bir olay yaşanırken, komplo teorileri de kaçınılmaz oluyor. Koronavirüs salgınından 5G’yi sorumlu tutan insan sayısı hiç de az değil.

İnsanlar neden koronavirüs salgınına 5G’nin sebep olduğunu düşünüyor?

Bu teori, Wuhan’ın Çin’de 5G teknolojisine sahip olan ilk şehir olması iddiasına dayanıyor. Oysa Wuhan, Çin’de 5G’ye sahip olan şehirlerden yalnızca bir tanesi. Bu teorinin etrafında dolaşan fikirlerden bir diğeri de, 5G’nin insanların bağışıklık sistemini negatif etkilemesi. Ancak bu iddiayı destekleyecek herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamakta. Bu teoriyle bağlantılı yanlış bilgilerden sonuncusu ise koronavirüsün sıradan bir soğuk algınlığına benzemesi. Bu inanış da doğru değil.

İNSANLAR NEDEN 5G’Yİ SALGINDAN SORUMLU TUTUYOR?

Facebook’ta popüler olan 5G karşıtlarının kurduğu “Stop5G” adlı grubun 26.000’den fazla üyesi var. Grupta 5G ile COVID-19 arasındaki ilişkiden söz eden birçok gönderi dolaşımda. Bu teorilerin destekçileri arasında birkaç ünlü yüz de var. İngilitere’de tanınan şarkıcı ve söz yazarı Keri Hilson bunlardan biri. Hilson, yıllardır insanların dünyayı 5G’ye karşı uyarmak için çalıştığını söylüyor.

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Twitter hesabından yaptığı paylaşımlardan birinde Hilson, 5G teknolojisinin Çin’de 1 Kasım 2019’da yapılan lansmanından sonra insanların ölmeye başladığını iddia ederek 5G teknolojisinin durdurulması gerektiğini söyledi. Hilson, teorisini desteklemek için Afrika’yı örnek göstererek “Virüs neden Afrika’da, buradaki gibi değil, çünkü oralar 5G bölgesi değil. Birkaç tane baz istasyonu olsa da, diğer ülkelerde olduğu kadar yaygın değil” dedi.

İngiltere’de TV programı ile ünlenen Calum Best de “5G’nin elektromanyetik alanımıza girmesi, yeni bir virüstür” diyerek koronavirüs’ten 5G’yi sorumlu tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs salgını, 5G,

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