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İnsanlar seks yapmak için karantina kurallarını deldiğini itiraf ediyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Herkes için zor olan karantina dönemi, sevdiklerimizin iyiliği için onlardan ayrı kalma fedakarlığını gerektiriyor. Fakat bazıları, karantinayı delmek için onları ayartan bazı nedenleri olduğuna inanıyor.

İnsanlar seks yapmak için karantina kurallarını deldiğini itiraf ediyor

IllicitEncounters.com adlı web sitesi 2000 kişi arasında bir anket düzenledi ve katılan beş kişiden birinin seks için karantinayı deldiğini ortaya çıkardı. Web sitesinin düzenlediği anketin sonucu geneli temsil etmese de, ilginç veriler sunuyor. Karantina, ankete katılan birçok kişinin bazı kaçamaklar yapmasını durduramıyor.

Ankete katılanların %22’si karantina öncesinde partnerlerini aldattığını ve karantina döneminde de bu ilişkilerini sürdürdüğünü söylüyor. Katılımcıların %8’i ise pandemi sırasında yeni bir aşk ilişkisine başlayarak, partnerleriyle seks için buluşmuş.

KURALLARI ÇİĞNEMEYE DEVAM EDECEKLER

Katılımcıların %32’si gece geç saatlerde aldıkları çağrıya yanıt vererek, seks yapmak için partnerlerinin evine gittiğini söylüyor. Karantinada kuralları delenler daha çok 30 yaşın altındakiler. 30 yaş altı katılımcıların %38’i seks yapmak için kuralları deldiğini itiraf ediyor. Katılımcıların %48’i, sosyal kısıtlamaları delmekten dolayı suçlu hissediyor. Katılımcıların üçte ikisi (%64’lük bir dilim) sosyal kısıtlamaların ve karantinanın sürmesi halinde kuralları çiğneyerek seks yapmaya devam edeceklerini ifade ediyor.

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Katılımcılar, ilişki arayışıyla bir web sitesi kullanan insanlardan oluşsa da, sonuç aslında hiç de şaşırtıcı değil. Geçtiğimiz haftalarda 51 yaşındaki profesör Neil Ferguson, sevgilisiyle buluşmak için karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz hükümetine ait SAGE Komitesi’nden istifa etmişti.

ŞEHVET DUYGUSUNA YENİLMEK ÇOK KOLAY

IllicitEncounters.com web sitesinde seks ve ilişki uzmanı Jessica Leoni “Ankete katılan beş kişiden birinin, seks nedeniyle karantina kurallarını çiğnemesi sürpriz değil. Şehvet duygusuna yenilmek çok kolaydır. Özellikle de karantinadan önce görüştüğünüz biriyle gece geç saatlerde tekrar iletişim kurulmuşsa. İnsanlar FaceTime veya Zoom aracılığı ile flört ederken daha tutkulu oluyor ve bu nedenle buluşmayı kabul ediyor. Bu nedenle özellikle alkolle desteklenmiş çağrılar görüyoruz” dedi.

Jessica Leoni, özellikle ilişkisi olan ama partnerleriyle birlikte yaşamayan gençlerin karantina kurallarına uymakta zorlandığını söylüyor.

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