İnsanlar seks yapmak için karantina kurallarını deldiğini itiraf ediyor

IllicitEncounters.com adlı web sitesi 2000 kişi arasında bir anket düzenledi ve katılan beş kişiden birinin seks için karantinayı deldiğini ortaya çıkardı. Web sitesinin düzenlediği anketin sonucu geneli temsil etmese de, ilginç veriler sunuyor. Karantina, ankete katılan birçok kişinin bazı kaçamaklar yapmasını durduramıyor.

Ankete katılanların %22’si karantina öncesinde partnerlerini aldattığını ve karantina döneminde de bu ilişkilerini sürdürdüğünü söylüyor. Katılımcıların %8’i ise pandemi sırasında yeni bir aşk ilişkisine başlayarak, partnerleriyle seks için buluşmuş.

KURALLARI ÇİĞNEMEYE DEVAM EDECEKLER

Katılımcıların %32’si gece geç saatlerde aldıkları çağrıya yanıt vererek, seks yapmak için partnerlerinin evine gittiğini söylüyor. Karantinada kuralları delenler daha çok 30 yaşın altındakiler. 30 yaş altı katılımcıların %38’i seks yapmak için kuralları deldiğini itiraf ediyor. Katılımcıların %48’i, sosyal kısıtlamaları delmekten dolayı suçlu hissediyor. Katılımcıların üçte ikisi (%64’lük bir dilim) sosyal kısıtlamaların ve karantinanın sürmesi halinde kuralları çiğneyerek seks yapmaya devam edeceklerini ifade ediyor.