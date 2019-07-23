İnsanları mutlu etmek için yaptığı sizleri şaşkına çevirecek!

Hepimiz bir yerlerde mutluluğu arıyoruz. Bazen anlamlı bir bakışta, bazen başarılı olarak, bazen sıcak bir sarılmayla bazen de insanların gözlerinde… Elbette gerçek ve samimi mutluluğu bulmak hiç de kolay değil. Peki, mutsuz geçen bir günde sokaktan geçerken size bırakılmış bir not görseydiniz ne hissederdiniz? Önce şaşırıp sonra tebessüm etmeniz kaçınılmaz olurdu muhtemelen. İşte şimdilerde Ankara’da sokakları renklendiren ve anlamlandıran sanatçı, namı diğer Devak tam olarak bunu yapıyor. İçinde kendi çizim ve notlarının olduğu kartlarla insanların hayatlarına dokunmaya çalışıyor. İNSANLARIN YÜZÜNDE TEBESSÜM ARIYOR Ancak sanat her konuda olduğu gibi mutlulukta da imdadımıza yetişiyor. Sokak sanatçısı, namıdiğer Devak bıraktığı anlamlı kartlarla insanların yüzünde küçük bir tebessüm arıyor. Sokakları fantastik ve rengarenk bir dünyaya çeviren çalışmalarıyla tanıyoruz onu. Devak, şimdilerde ise Eskişehir’den Ankara’ya taşındı ve çalışmalarına orada devam ediyor. Orada duvar çizimlerine ve illüstrasyon çalışmalarına devam ediyor.

İNSANLAR SÜREKLİ MUTSUZ ve STRESS ALTINDA Burada geçirdiği süre boyunca insanları inceleyen sanatçı, insanların yüzlerinde sürekli bir mutsuzluk ve stres olduğunu fark ederek yeni bir projeye başladı. Sokakları renklendirmenin yanında insanların da yüzlerini bir gülümsemeyle renklendirmek istedi ve her duvar çalışmasının ardından, çalışmanın bir taslağını bıraktı. ÇİZİMLERİ PROJEYE DÖNÜŞTÜ Her duvar çizimi öncesi kağıda bir taslak çizen ya da görselin aslını çizen sanatçı, bu çizimleri yanına alarak duvardaki çalışması bittikten sonra oraya bırakmaya başladı. Taslağı bulanların ise çok mutlu olduklarını fark edince bunu bir proje haline getirmek istedi. "KİTAP OKUMAYI İHMAL ETMİYORSUN DEĞİL Mİ?" Üstelik amaç sadece güldürmek değil aynı zamanda düşündürmek ve bilinçlendirmek. Kendi yaptığı çizimler bazen çocuklar bazen de sokak hayvanlarıyla ilgili pek çok farklı konuda mesajlar taşıyor. Kartların arkalarına da “Kitap okumayı ihmal etmiyorsun değil mi?” gibi cümleler iliştiriyor, ve kartı bulanlarla samimi bir bağ kuruyor.

İNSANLARA YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRİYOR Bu cümleleri yazarken ise arkadaşı Berfin Ezgi Toktaş yardımcı olmuş. Belki de günümüzde her ne kadar klişe olsa da şehirlerde yalnızlaşan insanlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Üstelik sadece Ankara’da değil uğradığı birçok şehirde bu mektuplardan bırakıyor. DAHA ÇOK İNSANA ULAŞMAYI PLANLIYOR Mektupları, bazen geçtiği otobüs durağına bazen yoldaki bir direğe bazense bindiği otobüsün bir koltuğuna bırakıyor. Tamamen sponsorsuz bir şekilde yaptığı için çok fazla sayıda bastıramasa da günde 5-10 tane bırakmaya çalışıyor. Üstelik sosyal medya hesabı üzerinden isteyenlere bu mektuplardan gönderiyor. En önemlisi hepimize küçük mutlulukların çok daha büyük etkiler yaratabileceğini hatırlatıyor. Sanatçı, projeyi geliştirerek daha çok insana ulaşmayı hedefliyor.

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