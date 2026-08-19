İnsanlığın ilk yerleşim yerinde su değmeden kavun, karpuz ve domates yetiştiriyorlar!

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Keşlik bölgesinde yetiştirilen Keşlik Kavunu, Keşlik Karpuzu ve bej domates olarak adlandırılan kurak bölgelerde sulama yapılmadan elde edilen domatesler kendine özgü aromaları ve farklı özellikleriyle dikkat çekiyor.

150 YILLIK TOHUMLAR

Özellikle Keşlik kavunu, kendine has kokusu ve aromasıyla bölgenin en meşhur ürünleri arasında yer alıyor. Tarladan yayılan yoğun kavun kokusu, adeta ürünün olgunlaştığını üreticiye haber veriyor. Keşlik'te üretim yapan yetiştirici Şükrü Aslan, ürünlerde kullanılan tohumların nesilden nesle aktarılan ata tohumları olduğunu belirterek, "Bu ata tohumudur. Yaklaşık 100-150 yıldır bu tohum dedelerimizden bize kadar geldi. Biz de her yıl ekiyoruz ve bir sonraki yıl için tohumunu ayırıp saklıyoruz" dedi.

Bir diğer yetiştirici Yunus Aslan ise ata tohumlarının aile içerisinde nesilden nesle aktarılmaya devam ettiğini belirterek, "Biz de amcalarımızdan, dedelerimizden kalan tohumları ekmeye devam ediyoruz. Bu ürünleri nisan ayında ekiyoruz. Susuz şekilde yetişiyorlar" ifadelerini kullandı.

BEJ DOMATES SALÇADA DA KULLANILIYOR

Bölgenin dikkat çeken bir diğer ürünü olan bej domatesi ise kendine özgü ekşimsi tadıyla biliniyor. Aslan, bej domatesinin çeşitli yöresel yemeklerde kullanıldığını, ayrıca bu domatesten salça da yapıldığını ifade etti. Keşlik'in farklı ürünlerinden biri olan Keşlik Karpuzu ise alışılmış karpuzlardan farklı görünümüyle öne çıkıyor. Ürünün tadının oldukça tatlı ve lezzetli olduğunu belirten Şükrü Aslan, Keşlik Karpuzunun yörede uzun yıllardır yetiştirildiğini söyledi.

Yüzyıllardır bölge halkı tarafından korunan ata tohumlarıyla yetiştirilen bu ürünler, hem Şanlıurfa'nın geleneksel tarım kültürünü yaşatıyor hem de yöresel lezzetlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır