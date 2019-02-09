İnsanlığın öldüğü an!

Çin'de gündüz vakti sokakta yürüyen adam, aniden yere düştü. Etrafta insanların olduğu sırada yere yığılan adama kimse dönüp bakmadı. Görüntüler yayıldıktan sonra büyük tepki çekti. Yaşlı adama ne olduğu hakkında bilgi verilmedi.

