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İnsanlığın öldüğü an!

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.02.2019 10:52 | Son Güncelleme

Çin'de güpegündüz işlek bir sokakta yere yığılan yaşlı adama kimse dönüp bakmadı. Görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Çin'de gündüz vakti sokakta yürüyen adam, aniden yere düştü. Etrafta insanların olduğu sırada yere yığılan adama kimse dönüp bakmadı. Görüntüler yayıldıktan sonra büyük tepki çekti. Yaşlı adama ne olduğu hakkında bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin insanlık yaşlı adam

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