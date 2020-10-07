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Instagram 10 yaşında! Unutulmaz trendleriyle Instagram’ın dünü bugünü

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Sosyal medya platformları arasında ön plana çıkan Instagram 10 yaşında. Herkesin, her an hayatını gözler önüne serebildiği platformla trend olan akımları listeledik.

Instagram 10 yaşında! Unutulmaz trendleriyle Instagram’ın dünü bugünü

Selfie (özçekim) kavramını hayatımıza sokan Instagram 10 yaşında. Gün içerisinde mutlaka kontrol ettiğimiz, zaman zaman hikayeler arasında kaybolduğumuz Instagram birçok kişinin günlük rutini haline geldi.

Instagram bize sadece davranışlarımız ve seçimlerimizle ilgili seçenekleri göstermekle kalmıyor, bize ne giyeceğimizi, yiyeceğimizi, nerede tatil yapacağımızı ve nasıl poz vereceğimizi, başarılı hesaplar görsel psikolojiyi kullanarak onların görüntülerini hatırlamanızı, yanıt vermenizi ve onlarla etkileşim kurmanızı sağlıyor.

Sevin ya da nefret edin. Instagram geldiğinden beri hayatımıza birçok yeniliği beraberinde getirdi. Instagram'ın başlangıcından bu yana sosyal yaşantımızdan beslenmeye, modadan dekorasyona yaşamlarımızı şekillendiren 10 unutulmaz Instagram trendi.

OJE SANATI (NAIL ART-2010)

Eskiden sadece moda olan renkler ve düz ojeler vardı. 2010 yılında bir manükürcünün yaptığı bu paylaşım bir anda kadınların gözdesi haline geldi. Artık tırnaklar rengarenk, nail art yani oje sanatı da güzellik salonlarının bir parçası haline geldi.

ÖZÇEKİM (SELFIE-2011)

Instagram kullanıcısı Jennifer Lee, Instagram'ın hashtag'leri tanıttığı 2011'de #Selfie adlı fotoğrafını etiketlediğinde, bunun neye dönüşeceğini asla tahmin edemezdi. İnsanlar o zamandan önce kendi resimlerini yayınlamışlardı, ancak Lee, siteyi yıllarca tanımlayan etiketi kullanan ilk kişi olarak gösteriliyor.

SEYAHAT BLOGGER’LIĞI (TRAVEL BLOGGING-2012)

FollowMeTo çiftini hatırlıyor musunuz? Murad Osmann ve o zamanki kız arkadaşı (şimdiki eşi) Natalia Zakharova, 2011'in sonlarında jet sosyete yaşam tarzlarının fotoğraflarını yayınlamaya başladı. Elbette, seyahat fotoğrafları ve incelemeleri Instagram'dan önce çevrimiçi olarak mevcuttu, ancak Murad ve Natalia, bir seyahat dergisine veya web sitesine göz atmaya gerek kalmadan doğrudan parmak uçlarımıza getiren ilk seyahat blogcuları arasındaydı.

GÜNÜN KOMBİNİ (OUTFIT OF THE DAY-2013)

Moda bloggerları, Instagram’a en kolay uyum sağlayanlar oldu. 2013'te OOTD Magazine ve kısa süre sonra üç milyondan fazla takipçi kazanan aynı isimli Instagram hesabı geldi. Outfit Of The Day ve #OOTD hashtagi kısa süre sonra moda blogcularının hediye ürünlerini sergilemek için standart bir yol haline geldi.

SAĞLIKLI YEMEK (#Cleaneating-2014)

CleanEating etiketi, insanların salata ve sebze mücevherli kaselerin fotoğraflarını yayınlamak için yarışır hale geldikleri bir alan oldu. Buradaki fikir sağlıksız, işlenmiş gıdalardan kaçınmaktı. Zaman içinde bu etikette bir moda akımına dönüştü.

MAKYAJ VİDEOLARI (2015)

Kim Kardashian, kıvrımlı yüzünün yukarıdaki fotoğrafını aslında 2012'de yayınladı. 'Nasıl' makyaj yapılır videolarının YouTube’dan Instagram’a taşınması ise 2015 yılını buldu.

Instagram ayrıca 2015 yılında Boomerang'ı da piyasaya sürdü. Bu da beraberinde baş döndürücü birçok videonun Instagram’da yer almasına neden oldu.

BİTMEYEN AVOKADO AŞKI (2016)

Tost üzerine avokado fotoğrafı çekmediyseniz, muhtemelen 2015-2016 yılları arasında Instagram hesabınız yoktu. #foodporn etiketinin bolca kullanılmasıyla birlikte, avokadonun yalnız krallığı yavaş yavaş sona erse de yemek paylaşımları hızla yükseldi.

INSTAGRAM ŞAİRLER (2017)

Bunun için Rupi Kaur adlı kullanıcıya teşekkür etmeliyiz. Instagram bize Kaur, güzel, içe dönük ve düşündürücü sözleriyle dünyanın dört bir yanındaki genç kadınlarla bir akor oluşturan platformda ortaya çıkan ilk" şairlerden "biriydi" dedi. "O zamandan beri, yeni kitlelere ulaşmak için #poetsofinstagram, #instapoet ve #Instapoetry gibi hashtag'leri kullanarak sözlerini Instagram'da paylaşan diğer yeni şairler gördük.

FITNESS (2018)

Sağlıklı beslenme akımının yavaş yavaş geri planda kaldığı zamanlarda bir anda fitness çılgınlığı baş gösterdi. #FitNotThin ve #StrongNotSkinny gibi hashtag'ler daha fazla görünür olmaya başladı.

ETKİLİ TEMİZLİK SIRLARI (2019)

Geçen yılın sürpriz çıkış yapan Instagram yıldızı, şüphesiz, üç milyondan fazla takipçi kazanan ve Instagram'da temizlik ipuçlarını paylaştığı için bir kitap anlaşması kazanan Bayan Hinch oldu. Kendilerini ev temizlemeye adamış bir grup insan türedi. Gazeteci Alix Walker bu trendi “biraz rahatsız edici” olarak nitelendirdi.

TABİİ Kİ KORONAVİRÜS (2020)

Koronavirüs salgını sırasında gündelik hayat değiştikçe, Instagram alışkanlıklarımız da değişiyor. #EvdeKal etiketi, Nisan ayında 200 milyondan fazla kullanılırken ev yapımı ekmek fotoğrafları ise dört bir yanımızı sardı.

İnternette alternatif eğlence (ve fitness dersleri) aramaya başladığımızdan, canlı video izleyen kişi sayısı Mart ve Nisan arasında iki katından fazla arttı.

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