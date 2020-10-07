Instagram 10 yaşında! Unutulmaz trendleriyle Instagram’ın dünü bugünü

Selfie (özçekim) kavramını hayatımıza sokan Instagram 10 yaşında. Gün içerisinde mutlaka kontrol ettiğimiz, zaman zaman hikayeler arasında kaybolduğumuz Instagram birçok kişinin günlük rutini haline geldi. Instagram bize sadece davranışlarımız ve seçimlerimizle ilgili seçenekleri göstermekle kalmıyor, bize ne giyeceğimizi, yiyeceğimizi, nerede tatil yapacağımızı ve nasıl poz vereceğimizi, başarılı hesaplar görsel psikolojiyi kullanarak onların görüntülerini hatırlamanızı, yanıt vermenizi ve onlarla etkileşim kurmanızı sağlıyor. Sevin ya da nefret edin. Instagram geldiğinden beri hayatımıza birçok yeniliği beraberinde getirdi. Instagram'ın başlangıcından bu yana sosyal yaşantımızdan beslenmeye, modadan dekorasyona yaşamlarımızı şekillendiren 10 unutulmaz Instagram trendi. OJE SANATI (NAIL ART-2010) Bu gönderiyi Instagram'da gör Sharmadean Reid (@sharmadeanreid)'in paylaştığı bir gönderi ( 3 Eki, 2020, 2:49ös PDT ) Eskiden sadece moda olan renkler ve düz ojeler vardı. 2010 yılında bir manükürcünün yaptığı bu paylaşım bir anda kadınların gözdesi haline geldi. Artık tırnaklar rengarenk, nail art yani oje sanatı da güzellik salonlarının bir parçası haline geldi.