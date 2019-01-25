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Instagram annesi çocuğunu döverken yakalandı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 25.01.2019 15:56 | Son Güncelleme

Instagram'da genç annelere verdiği tavsiyelerle tanınan 31 yaşındaki Instagrammer Ukraynalı Olga Shvetsova tavsiyelerinin aksine takındığı tutumuyla sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu.

Ukrayna'nın Zaporizha kentindeki bir alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarına yakalanan kadın çocuğunu herkesin içinde tokatlayıp tekmelerken görüntülendi.

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Görgü tanıklarından biri, anneyi 'kontrolden çıkmış' olarak tanımlarken, görüntülerde mağaza çalışanlarının anneyi durdurmak için müdahale ettiği görülüyor.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun eleştirisine maruz kalan Shvetsova çocuğunun omurunu kırmakla suçlandı ve 'evde kimbilir neler yapıyor' yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
instagram dayak Ukrayna

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